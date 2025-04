Trafikselskab tester el-drevne minibusser og lynladere ved sjællandske sygehuse

Lynladere ved sygehuse giver mening

Da el-drevne minibusser har to centrale udfordringer - opladningstid og rækkevidde - placeres lynladerne strategisk ved sygehusene, hvor Flexbilerne ofte har stop. De nye 300 kW-ladere sikrer hurtig opladning, så bilerne hurtigt kan komme videre til næste tur. Samtidig skal projektet belyse, om lynladere placeret ved Flextrafikkens centrale knudepunkter kan understøtte en effektiv drift ved at reducere ventetid til opladning.





- Med dette projekt tager vi endnu et vigtigt skridt i den grønne omstilling. Ved at gøre det lettere at oplade eldrevne minibusser, skaber vi bedre vilkår for grøn transport i hele Region Sjælland - og vi understøtter samtidig sundhedsvæsnets behov for en driftssikker Flextrafik, siger Christian Wedell-Neergaard (K), der er formand for Udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde i Region Sjælland.





Projektet løber frem mod 2028.





Lidt om testen:

I en to-årig periode indsættes fire el-drevne minibusser med plads til kørestole i Movia's Flextrafik

Tre lynladere på hver 300 kW installeres ved Flextrafikkens afsætningssteder ved Slagelse sygehus, Sjællands Universitetshospital i Køge og Nykøbing Falster Sygehus

Projektet er finansieret af Trafikstyrelsen og Region Sjælland

Lynladerne opsættes af energiselskabet Norlys

P-pladserne ved lynladerne er forbeholdt Flextrafikken I dag udføres ca. 60 procent af alle Flextrafikkens ture med store biler/minibusser.



Af: Redaktionen Movias Mobilitetsplan 2024 går blandt andet ud på, at alle nye personbiler i Flextrafikken fra i år skal køre på el. Da de større biler (minibusser), der udgør ca. 60 procent alle ture i Flextrafikken, er sværere at omstille på grund af kortere rækkevidde og lang ladetid, har mobilitetsplanen et mål om, at alle nye minibusser i Flextrafikken skal være eldrevne fra 2030. For at hjælpe denne udvikling på vej har Movia sammen med Region Sjælland sat gang i et projekt, hvor fokus er på overgangen til el-drift for de store biler i Flextrafikken. Forsøget gennemføres i samarbejde med de tre deltagende sygehuse, der bidrager med faciliteter og driftsmæssig indsigt, som er væsentlig for projektets praktiske afprøvning og erfaringsopsamling.