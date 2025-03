37-årig mand fra Slagelse forsøgte at stjæle dieselolie fra busselskab

Mandag 24. marts 2025 kl: 10:52

Af: Redaktionen

En patruljehund konstaterede, at der havde været menneskelig færden på busselskabets område, og sporene førte via nærliggende veje omkring 350 meter væk, hvor politihunden fandt en mand gemme sig i et buskads.









Der var tale om en 37-årig mand fra Slagelse, som blev anholdt, da han ikke kunne redegøre for sin færden og adfærd i området, og fordi han havde en relation til den fundne varebil.









På arealet ved busselskabets adresse fandt politiet pumpeudstyr og flere dunke fyldt med ca. 250 liter dieselolie, som blev beslaglagt som bevis i en sag om tyveri af brændstof.









Den anholdte 37-årige blev sigtet for forsøg på tyveri af dieselolien, men blev løsladt efter afhøring til sagen, som senere får et strafferetligt efterspil for hans vedkommende.





