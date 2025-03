Politisk flertal har vedtaget ændringer af busloven

Fredag 21. marts 2025 kl: 16:00

Af: Redaktionen

Organisationerne - Dansk Erhverv, 3F Transport, og DI Transport - er også bekymrede for, om om den nye lov kan håndhæves effektivt, hvilket Rigspolitiet også har advaret politikerne om i forbindelse med, at Transportministeriet med transportminister Thomas Danielsen (V) har udarbejdet og fremsat forslaget.









Vedtagelsen af den nye lov - L 107 - betyder, at hvor man tidligere skulle opfyldelse ét af følgende krav for at udløse krav om erhvervstilladelse, skal alle tre kriterier være opfyldt samtidig for, at der er tale om erhvervsmæssig buskørsel:

Kørsel med personer uden tilknytning til virksomheden eller organisationen

Kørsel mod betaling

Kørslen er en del af virksomhedens primære formål





Hos Dansk PersonTransport, der organiserer både taxi- og busvognmænd, peger man på, at ordlyden i den nye lovs definition af erhvervsmæssig buskørsel blandt andet åbner for, at aktører kan udføre buskørsel mod betaling uden erhvervstilladelse, hvis buskørsel ikke er deres primære formål.









Dansk PersonTransport har sammen med Dansk Erhverv, 3F Transport, og DI Transport kæmpet en hård kamp imod denne ændring, fordi organisationerne som samlede repræsentanter for busbranchen frygter, at ændringen vil medføre øget risiko for omgåelse af reglerne, skævvridning af konkurrencevilkår, sikkerhedsproblemer og forringede arbejdsvilkår. Hertil er organisationerne grundlæggende bekymrede for, om den nye lov kan håndhæves effektivt, hvilket Rigspolitiet også har advaret om.









På trods af, at ændringen af busloven er blevet vedtaget, hæfter Dansk PersonTransport sig ved, at det er lykkedes organisationerne at få transportminister Thomas Danielsen til at love, at retstilstanden for erhvervsmæssig buskørsel fortsat vil være den samme.









Dansk PersonTransport forklarer, at transportministeren har lovet, at det ikke vil være muligt at køre ”piratbusser” eller på anden vis omgå tilladelseskravet, hvis en aktør udfører buskørsel af fremmede med profit som hensigt.









Hertil har organisationerne fået igennem, at ændringen af busloven samt konsekvenserne heraf vil blive evalueret efter to år. Dansk PersonTransport lover at holde øje med, hvilke konsekvenser lovændringen får, og om loven kan håndhæves ordentligt.









Politisk er Dansk PersonTransport, 3F Transport, Dansk Erhverv og DI Transport's synspunkter blevet støttet af Danmarks Demokraternes transportordfører Kenneth Fredslund Petersen, der stillede ændringsforslag til loven - og af partier uden for SVM-Regeringen - Danmarks Demokraterne, SF, Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Alternativet, der stemte imod lovforslaget under trediebehandlingen i Folketinget.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.