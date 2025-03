Politiet tog en pirattaxi på fersk gerning

Fredag 7. marts 2025 kl: 11:35

De først to talcifre i en autoriseret taxi er som oftest 98 eller 99 (el-biler kan have andre tal)

Kig efter logo på bilen og chaufførens tøj

Tjek, at der er et taximeter i bilen

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Da en 70-årig mand sidste weekend blev sigtet for at køre pirattaxi i Aalborgs natteliv, var det med overvejende sandsynlighed ikke første gang, at han tjente penge på ulovlig taxikørsel. Den indledende efterforskning tyder på, at manden har kørt pirattaxi adskillige gange over en årrække.Nordjyllands Politi oplyser, at der nu venter den 70-årige pensionist en markant bødestraf.- Hos politiet er vi glade, når borgere retter henvendelse omkring deres kendskab til pirattaxier. Det reagerer vi løbende på, og denne weekend var ingen undtagelse. Udfordringen er at tage dem på fersk gerning - men det lykkedes i dette tilfælde, siger fungerende politikommissær Hjalte Heldbo Reines, der leder af Operativ Færdsel hos Nordjyllands Politi.- Vi har beslaglagt noget it-materiel i den forbindelse, som nu skal ransages, og så efterforsker vi videre for at fastlægge omfanget af den ulovlige taxigerning. Sagen her kan afstedkomme store bøder, som vi endnu ikke kender det præcise omfang af, siger han videre.Selvom det kan virke fristende med et billigt lift hjem fra byen, så kan det være en risikabel affære, advarer Hjalte Heldbo Reines.- Fra hele landet - også Nordjylland - er der eksempler på, at passagerer i pirattaxier har fået stjålet og misbrugt deres kreditkort, ligesom der også har været eksempler på røverier og voldelige episoder i pirattaxier, siger han og peger på, at der også er nogle andre sikkerhedsmæssig risikoer ved at tage en pirattaxi.- Autoriserede taxichauffører har været på kursus, hvor de blandt andet får udvidet førstehjælp og ekstra køreundervisning. Derudover skal der være kameraovervågning i bilen, fast taximeter, bilen er synet og ikke mindst - der er en forsikring der dækker, hvis uheldet er ude. Alt det er med til at sikre kunden en tryg og sikker køretur, understreger Hjalte Heldbo Reines.Sådan genkender man en autoriseret taxi:Nordjyllands Politi peger på, at det ikke er ulovligt at være kunde i en pirattaxi. Det er deriomd ulovligt at drive pirattaxi-virksomhed.Hvis man har oplysninger om en ulovlig taxivirksomhed eller har man været udsat for noget kriminelt i forbindelse med at tage en pirattaxi, så kan man kontakte politiet på telefon 114.