Elektrisk lastbil har fået benzin-generator

Torsdag 20. februar 2025 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Scania peger på, at hel-elektriske køretøjer er den ultimative løsning i et bæredygtigt transportsystem, men at der i dag er udfordringer med at skifte al vejtransport fra dieseldrevet til elektrisk, da der er mangel på opladepunkter og høje omkostninger ved etablering af ladeanlæg, belastningen på nettet og høje spotpriser på strøm.









Elektriske køretøjer med en brændstofdrevet rækkeviddeforlænger kan derfor være en midlertidig løsning, mens helelektriske lastbiler skaleres og ladeinfrastrukturen bygges.









Den aktuelle prototype - Extended Range Electric Vehicle (EREV) - med en brændstofdrevet rækkeviddeforlænger er udviklet af Scania Pilot Partner, og vil blive opereret af Post & Parcel Germany-divisionen fra februar til pakketransport mellem Berlin og Hamburg.









Prototypen er grundlæggende en batteri-elektrisk lastbil fra Scania, der er blevet forsynet med en benzin-drevet generator, som så kan producere strøm til batterierne under kørslen. Ideen med en benzin-drevet generator er blandt andet brugt af BMW i3-modeller i 2014.









