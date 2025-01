Hårlev-vognmand sendte to biler for at hente to city-trailere

Fredag 17. januar 2025 kl: 12:12

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider og trekanter mellem akslerne

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser, hvor første og tredie aksel er løftbare

Tvangsstyring af tredie aksel

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem. 3/2 ventil monteret for automatisk åbning. Tophængslerne er flyttet 180 mm frem for at opnå 10 procent større åbning ved aflæsning

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside beklædt med 10 mm kunststof

Bund i 7 mm alu-plade i speciel slidstærk kvalitet beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i HD1000 styrkeklasse

Plast på underkøringskofanger på den ene af trailerne

Alu-afdækning ved tipstempel

Kost- og skovlebeslag i højre side

Bak-alarm samt MXN80C-bakkamera med lukkeklap

Rustfri værktøjskasse integreret i cyklistværn i venstre side

2 x 4 stk. sidemarkeringslygter i skinne under lukket cyklistværn/værktøjskasse

Af: Redaktionen Om de to nye tre-akslede Kel-Berg city tiptrailere:De nye trailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Vognmand John Jørgensen ApS, der startede med en enkelt bil 1995, råder i dag over 18 lastbiler og tilbyder transport inden for entreprenørkørsel, kran, container, levering af sten- og grus-materialer, samt flytning eller bortskaffelse af jord.