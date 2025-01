Lastbilforhandler har fået ny kundechef for brugt og udlejning

Torsdag 16. januar 2025 kl: 12:07

Sebastian Jacobsen. (Foto: Scania Danmark A/S)

Af: Redaktionen - Jeg er opvokset med lastbiler på grund af min far, der også er i branchen, og fra jeg var helt lille, er jeg kommet på et lastbilværksted, siger Sebastian Jacobsen, der også er uddannet biløkonom fra Erhvervsakademi Aarhus. Biløkonomuddannelsen blev udfaset i 2022 og hedder i dag salgsrådgiveruddannelsen.Den nye chef for Used & Rental har nu været i gang i mere end en måned sammen med sit team. Det går stærkt, og der er travlt.- Jeg er kun glad for, at vi har meget at lave, det er jo det, der betyder noget for forretningen. Mit fokus for Used & Rental bliver, at vi skal være ”top of mind” hos vognmændene og transportørerne, vi skal være Premium, når vi leverer og vi skal finde de bedste og mest fleksible løsninger for vores kunder. Det er det, jeg går op i, sagt meget overordnet, siger Sebastian Jacobsen.Used & Rental Scania Danmark har til huse hos Scania Kolding, hvor Sebastian Jacobsen og hans team sidder til dagligt.Sebastian Jacobsen bor i Aabenraa sammen med sin kæreste og to børn.