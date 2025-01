Trafikselskab regulerer billetpriser i bus og flextrafik og holder sig under takstloftet

Tirsdag 7. januar 2025 kl: 09:48

Af: Redaktionen Hvert år fastsætter Trafikstyrelsen et takststigningsloft, der sætter en øvre grænse for, hvor meget priserne i gennemsnit må stige i den kollektive trafik. Det beregnes i starten af året på baggrund af erfaringer fra det foregående år samt forventninger til det kommende, og det sætter rammen for én årlig samlet prisjustering i hele sektoren.





Takstloftet er i 2025 på 3,6 procent, men i Sydtrafik har man valgt ikke at udnytte hele den mulige stigning, så den samlede gennemsnitlige stigning holder sig på 2 procent på tværs af de forskellige billetprodukter i busserne, mens Flextur stiger med gennemsnitligt 3 procent.







Enkeltbilletter holder prisen

Stigningen på 2 procent fordeler sig forskelligt på de enkelte billetprodukter. Enkeltbilletter, der købes i app eller kontant hos chaufføren, stiger ikke, men koster fortsat 26 kroner for en billet til to zoner til en voksen.







Den samme rejse på Rejsekortet stiger fra 22,75 kroner til 23,25 kroner for en voksen passager, men den procentvise stigning bliver mindre jo længere man rejser.







Et pendlerkort til to zoner stiger fra 420 kroner til 435 kroner for fri kørsel i 30 dage. Også her bliver den procentvise stigning mindre, jo længere man rejser. Prisændringerne betyder, at Pendlerkortet bliver mere attraktivt i forhold til et almindeligt Rejsekort.









Prisen på den visiterede Handicapkørsel holder sig også i ro i denne omgang.





De nye priser, der gælder fra 19. januar, kan findes på sydtrafiks web-side - klik her:

Hvis man bruger Flextur til at blive kørt direkte fra adresse til adresse, så er det kun kilometertaksten, der stiger. Minimumsbeløbet forbliver på 50 kroner, mens kilometertaksten stiger med 0,25 kroner pr kilometer. Hvis man derimod bruger Plustur til at komme til eller fra den kollektive trafik, stiger prisen ikke, da den følger prisen på en enkeltbillet.Prisen på den visiterede Handicapkørsel holder sig også i ro i denne omgang.De nye priser, der gælder fra 19. januar, kan findes på sydtrafiks web-side - klik

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.