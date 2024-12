Tidligere havnedirektør bliver ny direktør for fragtmænd

Fredag 13. december 2024 kl: 13:30

Af: Redaktionen

Siden Danske Fragtmænd's administrerende direktør Jørn P. Skov døde i marts, har bestyrelsesformand Bjarne Krogh Jensen sammen med den daglige ledelse sikret kontinuitet og stabilitet i virksomheden. Ansættelsen af Jakob Flyvbjerg Christensen markerer dermed et skridt i retning mod fortsat vækst og udvikling samtidig med, at Danske Fragtmænd bevarer sit fundament og værdier.









Inden Jakob Flyvbjerg Christensen kom til Verdo, var han direktør i Aarhus Havn. Han var før sin tid hos Aarhus Havn administrerende direktør for containerterminalen APM Terminals i Aarhus.









- Egentlig havde jeg forestillet mig, at jeg skulle være i Verdo i mange år endnu og være med til at udløse det store potentiale, der findes i vores mange aktiviteter og forretningsområder. Men pludselig opstod der en mulighed, jeg ikke havde set komme - og som jeg ikke kunne sige nej til, siger Jakob Flyvbjerg Christensen i forbindelse med udmeldingen om det nye job hos Danske Fragtmænd.









Ansættelsen af Jakob Flyvbjerg Christensen sker på et tidspunkt, hvor transport- og logistikbranchen gennemgår en betydelig transformation. Øget digitalisering, fokus på bæredygtighed og stigende konkurrence skaber både udfordringer og muligheder, som Danske Fragtmænd skal være klar til at gribe.









- Danske Fragtmænd er en virksomhed med stærke værdier og en central rolle i dansk erhvervsliv. Jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med medarbejdere, fragtmænd, kunder og samarbejdspartnere om at udvikle virksomheden yderligere og sikre, at vi står stærkt i en branche i forandring, siger Jakob Flyvbjerg Christensen, der senest tiltræder som administrerende direktør i Danske Fragtmænd 1. juni 2025.









Lidt om Jakob Flyvbjerg Christensen:

Administrerende direktør i energi- og forsyningskoncernen Verdo Holding A/S siden 1. januar 2020

Tidligere blandt andet havnedirektør for Aarhus Havn og administrerende direktør for containerterminalen APM Terminals i Aarhus

Mange års erfaringer med godstransport, logistik og lager fra forskellige roller hos A.P. Møller-Mærsk i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Italien

Bestyrelsesmedlem i flere bestyrelser, blandt andet Green Power Denmark

Uddannet Civiløkonom fra Handelshøjskolen i Aarhus og CBS

Bachelor i Logistik og Supply Chain Management fra CBS

Bosiddende i Randers med sin hustru og parrets to døtre









