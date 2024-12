- Fragtmængder og passagertal steg hos rederikoncern

Torsdag 12. december 2024 kl: 15:04

På fragtområdet steg de samlede mængder i november med 10 procent i forhold til november sidste år. Justeret for tilgangen af ruter på Gibraltarstrædet, lukningen af Calais-Tilbury ruten og salget af Oslo-Frederikshavn-København ruten, var fremgangen på 4,7 procent.









DFDS oplyser, at ruterne over Nordsøen, Den Engelske Kanal og Østersøen alle havde fremgang i mængderne i november, mens middelhavsmængderne var lavere i november i år sammenlignet med november sidste år som følge af øget konkurrence på én korridor.









I de seneste 12 måneder er de samlede transporterede fragt-lanemeter steget med 7,7 procent fra 38,4 millioner i 2023-22 til 41,4 millioner i 2024-23. Justeret for ovennævnte ruteændringer var fremgangen på 3,9 procent.









På passagerområdet havde DFDS' færger 37,6 procent flere passagerer om bord i november i år sammenholdt med november sidste år. Justeret for ovennævnte ruteændringer var fremgangen på 22,4 procent. DFDS oplyser, at den justerede stigning primært var drevet af flere passagerer på færgerne over Den Engelske Kanal understøttet af en tidsforskel i placeringen af Storbritanniens efterårsferie. Antallet af biler steg 40,4 procent og var 8,4 procent højere justeret for ruteændringer.









I de seneste tolv måneder er det samlede antal passagerer steget med 47,2 procent fra 4,5 millioner i 2023-22 til 6,6 millioner i 2024-2023. Justeret for ruteændringerne var stigningen på 8,0 procent.