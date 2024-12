To byer med K får direkte flyforbindelse

Torsdag 12. december 2024 kl: 11:45

Af: Redaktionen Med ruten ønsker SAS at imødekomme en voksende efterspørgsel på arktisk- og vinterturisme. Den nye direkte rute åbner torsdag og har afgange torsdage og søndage - og seks lørdage omkring jul og nytår.

Kiruna ligger 200 kilometer nord for Polarcirklen og er kendt for sin natur - og for at være en mineby.





SAS flyver på København-Kiruna-ruten fra 12. december 2024 til 27. april 2025. I slutningen af vintersæsonen, i april, vil SAS flyve på ruten om søndagen.





SAS peger på, at man kan komme ti Kiruna året rundt med SAS-flyvninger via Stockholm.









