To lastbilproducenter dominerer markedet for tunge elektriske lastbiler

NYREGISTREREDE TUNGE LASTBILER:

Onsdag 11. december 2024 kl: 15:57

Af: Redaktionen

Med 92 nyregistrerede batterielektriske lastbiler ligger Volvo Trucks i top med en markedsandel på 47,42 procent, mens Mercedes-Benz med 90 ligger nummer to med en markedsandel på 46,39 procent.









Fra de to øverste pladser er der et stykke ned til Scania, som med 11 nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton indtager trediepladsen.









Britiske Dennis Eagle, der leverer specialopbygniger - eksempelvis renovationsbiler - ligger nummer fire.









I nedenstående tabel kan man se antallet af nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton efter årets første 11 måneder sammenholdt med samme periode sidste år.









Nyregistrerede batterielektriske lastbiler over 16 ton

Januar - november 2024 Januar - november 2023 Mærke Antal Andel Antal Andel Volvo Trucks 92 47,42 % 65 35,14 % Mercedes-Benz 90 46,39 % 43 23,24 % Scania 11 5,67 % 76 41,08 % Dennis Eagle 1 0,52 % - - Renault Trucks - - 1 0,54 % I alt 194

185







(Kilde: Bilstatistik.dk)

