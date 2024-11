Fransk lastbilproducent kan også være med på 600 elektriske kilometer

Mandag 25. november 2024 kl: 21:36

Et supplement til den eksisterende modelserie

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Renault Trucks’ elektriske lastbiler har ifølge den franske lastbilproducent hidtil sparet 29.000 tons CO2 efter at have kørt over 30 millioner kilometer. I 2025 udvider Renault Trucks sit modelprogram inden for mere bæredygtige transportløsninger med den elektriske Renault Trucks E-Tech T-model, der blandt andet har en elektrisk drivaksel.Den elektriske drivaksel gør det muligt at samle alle drivliniens komponenter - elektriske motorer og transmission - bag på køretøjet, hvilket frigiver plads til ekstra batteripakker. Renault Trucks E-Tech T med e-aksler vil kunne køre op til 600 kilometer på en enkelt opladning.- Lanceringen af den elektriske lastbil vil fremskynde overgangen til elektrisk mobilitet, siger Emmanuel Duperray, der er Senior Vice President for elektromobilitet hos Renault Trucks.- Vi er overbeviste om, at en rækkevidde på 600 kilometer kombineret med udviklingen af den offentlige ladeinfrastruktur vil gøre det muligt at opnå operationel lighed med dieseldrevne teknologier, som vores kunder forventer, siger han videre.Den nye Renault Trucks E-Tech T med øget rækkevidde er designet til langdistancetransport og supplerer Renault Trucks’ elektriske modelprogram uden at erstatte de nuværende løsninger. Renault Trucks fortsætter med at tilbyde en bred vifte af konfigurationer og udstyr, der er tilpasset specifikke behov. Renault Trucks tilbyder at hjælpe vognmænd med at finde den optimale løsning ved at bruge avancerede simuleringsværktøjer, så den elektriske lastbil kan konfigureres efter behov.- Vi ønsker ikke at deltage i et kapløb om længst rækkevidde på en enkelt opladning, understreger Emmanuel Duperray.- Overdimensionerede batterier går ud over lasteevnen, øger de samlede driftsomkostninger og forøger det miljømæssige fodaftryk. I stedet handler det om at gentænke lavemissionslogistik, hvor vi optimerer transportmønstre for at reducere prisen per kilometer, påpeger han.Renault Trucks opfordrer kunderne til at dimensionere batterierne efter deres faktiske behov og tilbyder rådgivning om optimering, herunder opladningsstrategier.- Denne tilgang gør det allerede muligt for os at opnå daglige kørsler på over 700 kilometer med vores serieproducerede Renault Trucks E-Tech T, fremhæver Emmanuel Duperray.Renault Trucks åbner for bestillinger på denne nye lastbil i 2025. Produktionen vil finde sted på Bourg-en-Bresse-fabrikken, der siden slutningen af 2023 har stået for samling af elektriske modeller.