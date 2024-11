Produktionen er gået i gang

ELEKTRISK LASTBIL MED EN RÆKKEVIDDE PÅ 580 KILOMETER:

Mandag 25. november 2024 kl: 11:51

Første leveringer til danske kunder i begyndelsen af 2025



Lidt om eActros 600:

På en 15.000 kilometer lang testtur Europa rundt tidligere i år kørte eActros 600 med fuldt læs på traileren med et forbrug på 1,03 kWh pr. kilometer. Det svarer til en rækkevidde uden opladning på 580 kilometer

Med 400 kW opladning kan rækkevidden øges med 290 kilometer ved ladning under en almindelig chaufførpause på 45 minutter

I en typisk livscyklus vil eActros 600 med kørsel på grøn strøm udlede 776 ton mindre CO2 end en tilsvarende diesellastbil, hvilket svarer til en reduktion fra vugge til grav på 82 procent

Levetiden for eActros 600 er defineret til den samme som for en diesel lastbil takket være sikre og meget robust LFP-batterier, der tilsammen har en kapacitet på 621 kWh

Af: Redaktionen Mercedes-Benz' eActros 600 er udviklet til at opfylde de stigende krav til CO2-neutral drift uden at gå på kompromis med ydeevne og rækkevidde. Og med en rækkevidde på op til 600 kilometer pr. opladning og hurtige lademuligheder kører eActros 600 som en markant elektrisk løsning.Mercedes-Benz Trucks ser Danmark som et nøglemarked for den elektriske transformation inden for transportsektoren. De første eActros 600 forventes at blive leveret til danske kunder i første kvartal næste år.- Danmark er kendt for sin ambitiøse klimapolitik, og vi glæder os over at kunne tilbyde danske vognmænd en løsning, der kan understøtte overgangen til en mere bæredygtig transportsektor uden for alvor at give køb på den kendte drift med diesel. Danske vognmænd har kvitteret for kombinationen af pris, rækkevidde og holdbarhed, og Danmark er faktisk et af de lande, der har bestilt flest af den nye model, siger Mikael Voigt, PR-manager hos den danske importør Hessel Trucks A/S.