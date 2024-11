Fem stjerne i sikkerhedstest udløser kommentarer

Onsdag 20. november 2024 kl: 13:59

Af: Redaktionen - Det fremragende resultat gør mig så stolt, da det bekræfter Volvo Trucks' førende position inden for sikkerhed, siger Roger Alm, der er koncernchef for Volvo Trucks, og fortsætter:





- Sikkerhed er en kerneværdi for os og en hjørnesten i vores arv. Sikkerhed har været vores ledetråd lige fra virksomhedens start - og med hver eneste nye produktlancering gør vi vores lastbiler endnu mere sikre.







Euro NCAP's femstjernede score betyder, at Volvo Trucks leverer top-præstationer i forhold til kriterier som chaufførassistent-systemer og kollisionsforebyggelse, hvilket giver trafiksikkerhed for både chaufføren og de øvrige trafikanter. Desuden opfylder begge modeller fra Volvo Trucks de såkaldte City Safe-kriterier takket være godt udsyn fra førerpladsen og god ydeevne for Volvo Truck’s aktive sikkerhedssystemer, der er specielt tilpasset til at beskytte bløde trafikanter i bytrafik.









- Testresultaterne er et bevis på vores konsekvente indsats inden for sikkerhedsudvikling og for at gå ud over, hvad der kræves af lovgivningen, i retning af vores vision om nul ulykker, der involverer Volvo-lastbiler, fremhæver Anna Wrige Berling, der er trafik- og produktsikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.







- Euro NCAP's vurderinger vil bidrage til at vejlede kunderne i deres købsbeslutninger og udfordre bilproducenterne til hele tiden at arbejde på at forbedre sikkerheden, siger hun videre.









Ved lastbiltesten opnåede hvert sikkerhedssystem en score, som blev lagt sammen for hvert område. Disse scorer blev derefter brugt til at beregne en stjerneklassificering fra én til fem stjerner for hele køretøjet.









Omfanget af lastbilstesten var:

Sikker kørsel: Overvågning af bløde trafikanter, udsyn (både direkte og indirekte) og køretøjsassistance (for eksempel hastighedsassistance)

Undgåelse af kollisioner: Frontalkollisioner (bil, fodgænger og cyklist), manøvrekollisioner ved lav hastighed samt kollisioner ved vognbaneskiftEfter en eventuel kollision:

Information om redning





Euro NCAP har som mål gradvist at udvide testområdet til også at omfatte kollisionsbeskyttelse samt at teste lastbiler i forskellige transportsegmenter.





Fakta om Euro NCAP:







Interesserede kan læse mere om Euro NCAP's test her: European New Car Assessment Program (Euro NCAP), der har base i Belgien, er blevet den europæiske industristandard for vurdering af personbilers sikkerhed. Organisationen støttes af flere europæiske regeringer samt EU.Interesserede kan læse mere om Euro NCAP's test





her: Interesserede kan læse Euro NCAP's test af de syv lastbilmærker

