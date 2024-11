Syv lastbilproducenter har fået tjekket sikkerheden

Onsdag 20. november 2024 kl: 13:36

Af: Redaktionen Euro NCAP's test udløste fem stjerne til Volvo FH Aero og Volvo FM, fire stjerner til Scania G-series og til Renault Trucks T, tre stjerner til Scania R-series, Mercedes-Benz Actros L, MAN TGX og DAF XF, samt en stjerne til Iveco S-WAY.Her på transportnyhederne.dk har vi set på, hvordan de enkelte testede modeller var udstyret. Derfor gør vi opmærksom på, at ovennævnte rangorden sker ud fra de ni testede udgaver ad tunge lastbiler fra de syv leverandører.Iveco, Mercedes-Benz og MAN har ikke leveret modeller til testen, så Euro NCAP har fundet relevante modeller uden om producenterne. Mercedes-Benz har over for Euro NCAP peget på, at den testede model ikke er repræsentativ for det sikkerhedsniveau, producenten tilbyder.Med det som baggrund vil vi opfordre læserne til at se nærmere på testen af de i alt ny tunge lastbil-modeller på Euro NCAP's webside - klikInteresserede kan læse mere om Euro NCAP's test af de syv lastbilmærker







Lidt om Euro NCAP: European New Car Assessment Program) er et europæisk institut, der kollisionstester nye biler

Euro NCAP BLEV etableret i 1997 og støttes af flere europæiske regeringer, EU-Kommissionen og af motor- og forbrugerorganisationer i EU-landene

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.