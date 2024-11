Puljen har indbyggede problemer - og de skal minimeres hurtigst muligt

TRANSPORTORGANISATION OM PULJE TIL GRØN OMSTILLING:

Tirsdag 19. november 2024 kl: 10:30

ITD: Kassetænkning koster



Af: Redaktionen ITD respekterer den politiske proces, men organisationen opfordrer til, at den ikke trækker ud - og til, at kriterierne for uddeling ændres, så eksempelvis store selskaber, hvor staten er hovedaktionær, ikke kan få del i de begrænsede midler. ITD peger i den forbindelse på, at Post Danmark A/S, der er et datterselskab i PostNord-koncernen og energiselskabet Ørsted var blandt de selskaber, der fik del i midlerne fra puljen. Post Danmark fik tildelt støtte til indkøb af tre el-lastbiler og investering i depotladning med periodevis offentligt tilgængelighed, mens Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S fik tildelt støtte til investering i depotladning. Post Danmark A/S er som en del af PostNord-koncernen ejet af den svenske og danske stat, mens Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S, der er en del af Østed-koncernen, har Finansministeriet som hovedaktionær med godt 50 procent af aktierne.Sidst i oktober blev det offentliggjort, hvilke virksomheder, der som de første har fået andel i de i alt 750 millioner kroner, der er afsat til grøn omstilling og effektivisering af vejgodstransporten i 2024-2030. Ansøgningerne til puljen for 2024, der var på 75 millioner kroner og øremærket til indkøb af nye nulemissionskøretøjer og investering i depotladning/-tankning, blev behandlet efter først-til-mølle-princippet, og mange søgte ifølge ITD forgæves.På trods af den store interesse er der endnu ikke meldt noget ud om, hvornår, hvordan eller til hvad der kan søges om tilskud næste gang, og ifølge transportminister Thomas Danielsen må branchen væbne sig med tålmodighed, da udmøntningen af de resterende midler - der er afsat 125 millioner kroner om året i 2025-29 og 50 millioner i 2030 - skal besluttes kollektivt af forligspartierne bag Grøn Fond.Hvis den grønne omstilling skal lykkes med den hast, som både politikere og branchen ønsker, peger ITD på, at det nødvendigt, at staten investerer i udviklingen. ITD har tidligere peget på, er det beklageligt, at man er endt på en model, hvor statens investeringer sker via puljer, der skal ansøges hvert år.Hos ITD fremhæver man, at puljer generelt er en administrativt tung og dyr finansieringsform - både for staten og for erhvervslivet. Ifølge Vejdirektoratets egne tal har det kostet 1,9 millioner kroner at behandle ansøgningerne til de midler, der var afsat i 2024. Af de afsatte 75 millioner kroner er der derfor kun givet 73,1 millioner i tilskud.Et andet problematisk element ved statslige puljer er, som ITD har påpeget både i denne og i andre sammenhænge, at de ofte forsinker den ønskede udvikling, fordi den politiske proces trækker i langdrag. Konkret kan den manglende afklaring omkring puljen til grøn omstilling blandt andet ses i efterspørgslen på nye el-lastbiler. I en konkurrenceudsat branche med små profitmarginer kan mange ikke tåle at risikere at betale fuld pris for noget, som den nærmeste konkurrent kort efter kan købe med statsligt tilskud.- Vi er ikke overraskede over disse udfordringer, for det er præcis, hvad vi advarede imod, da man besluttede at omstille transportbranchen via statslige støttepuljer. Det koster tid, penge og forsinker den grønne omstilling, siger ITD’s formand, John Skovrup Agervig, og fortsætter:- Vi havde håbet på en anden model, men når man nu kører med statslige støttepuljer, så er det vigtigt at få minimeret de indbyggede fejl hurtigt. Konkret er der brug for en hurtigere politisk proces, der kan skabe større klarhed for vognmændene samt en mindre ændring i uddelingskriterierne.ITD er som nævnt også utilfreds med, at virksomheder, hvor Staten er medejer - Post Danmark A/S of Ørsted A/S, har fået tilskud fra puljen. Det finder John Agervig Skovrup stærkt kritisabelt.- Vognmændene vil gerne omstille sig, og der er stor rift om midlerne. Så det er åbenlyst helt urimeligt, at store statslige milliardforetagender skal gøre indhug i en forvejen lille pulje, der langtfra dækker behovet, siger han.ITD opfordrer til, at kriterierne for uddeling af midlerne fra Grøn Fond gentænkes på en måde, der ikke hæmmer den frie og lige konkurrence på området. Omstillingen af store, overvejende statsejede selskabers drift bør ikke ske via puljemidlerne og dermed på bekostning af de mange private transportvirksomheder, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling, men ikke har det samme administrative beredskab til at komme først til mølle.Nedenfor gengiver vi den oversigt, som Vejdirektoratet offentliggjorde, da fordelingen af midlerne i første pulje var blevet fordelt.