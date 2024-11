I Irland priser man lastbiler fra Holland

Onsdag 13. november 2024 kl: 11:46

Entreprenørbil med høj nyttelast som standard

New Generation DAF XFC har fået prisen som Irish Fleet Truck of the Year, når det gælder entreprenørlastbiler.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen New Generation DAF XD har fået en irsk pris sombedste trækker.Priserne blev overrakt til DAF ved Irish Fleet Transport Awards, der fandt sted i County Meath nær Dublin.Juryen for Irish Fleet Truck of the Year, der består af journalister med speciale i kommercielle køretøjer, transportvirksomheder, lastbilchauffører og lastbilteknikere, gennemgår de deltagende køretøjer i en omfattende bedømmelsesproces.Konklusionen var for New Generation DAF XD, der blev kåret som "Irish Fleet Truck of the Year 2025" i trækkerkategorien:"En fremragende lastbil til kørsel, arbejde og hvile"New Generation DAF XFC 8x4 chassis med tiplad vandt prisen som "Irish Construction Truck of the Year 2025".I deres rapport over de testede DAF-lastbiler anfører jurymedlemmerne, at New Generation DAF XD, "International Truck of the Year 2023" med mange funktioner, der gør en stor forskel, sætter en høj standard inden for lokal og national distributionskørsel.Juryen fremhævede også, at DAF XD serien tilbyder "det bedste direkte udsyn i travle byområder og komfortabel adgang via to trin, hvilket er vigtigt for chaufførerne, da de stiger ind og ud af førerhuset mange gange om dagen", og at "førerhuset har en yderst komfortabel kørestilling med et større sæde og justeringsområde for rattet end nogensinde før. Resultatet er en fremragende indretning til kørsel, arbejde og hvile".Den anden af de priste DAF-lastbiler - New Generation DAF XFC - fås med direkte drev eller tvillingmontering og flere kraftige drivlinier for at kunne imødekomme de særlige krav fra vognmænd i byggesektoren."XFC har en stor tilkørselsvinkel, en stor frihøjde, en robust stålkofanger og en kølerbeskyttelsesplade i stål: Den er tydeligvis designet til det hårdeste arbejde under barske forhold", fremhævede juryen, der også påpegede, at DAF XFC derudover "... tilbyder høj nyttelast takket være den lave egenvægt. Og når det gælder rummelighed i førerhuset og et karakteristisk udvendigt design står XFC som en sikker vinder".Bart Bosmans, der er salgs- og markedsføringschef og medlem af bestyrelsen for DAF Trucks, peger på, at den årlige Fleet Transport Awards-begivenhed har stor betydning for DAF, da juryen består af eksperter fra forskellige områder, fra operatører og mekanikere til førende journalister inden for transportsektoren.- Vi er beærede over at modtage disse to fornemme priser. Juryens rapport understreger, at DAF tilbyder den bedste distributionslastbil på markedet, og at ingen slår XFC til byggeformål, siger Bart Bosmans.Det er andet år i træk at DAF har taget to kategoripriser med hjem fra Fleet Transport Awards.