Nye bestemmelser og bæredygtighed

ET INDLÆG FRA EN TRAILERUDLEJER:

Onsdag 13. november 2024 kl: 10:41

"Transportsektoren er midt i en stor forandring, hvor der dukker nye regler op, som har til formål at gøre vores veje sikrere og vores drift grønnere. Efterhånden som disse ændringer kommer til at berøre os, er det vigtigt for alle os i branchen virkelig at forstå, hvad de betyder, og hvordan vi kan omdanne dem til muligheder. I denne blog vil jeg dele nogle tanker om, hvordan vi kan navigere i de vigtige lovgivningsmæssige ændringer, vi oplever.

TPMS-bestemmelser: Et skridt mod øget sikkerhed



Introduktion af dæktryksovervågningssystemer (TPMS) til trailere fra den 6. juli 2024 er et stort skridt fremad inden for trafiksikkerhed. Ifølge reglerne skal alle trailere, der er indregistreret efter denne dato, være udstyret med TPMS-teknologi. Denne teknologi advarer chauffører, når dæktrykket er for lavt, og hjælper med at forhindre punkteringer. For når du ser det advarselslys på dit instrumentbræt, vil du jo ikke ignorere det, vel? Og det handler ikke kun om sikkerhed - lavt dæktryk øger også brændstofforbruget, så TPMS hjælper med at spare på brændstofomkostningerne og reducerer miljøpåvirkningen.

Det store spørgsmål er: Hvem skal kontrollere, at TPMS er installeret og fungerer korrekt efter indregistreringen samt i løbet af køretøjets levetid? Vil det være en del af det regelmæssige bilsyn, eller vil en anden proces håndtere det? Lige nu er de praktiske detaljer stadig lidt uklare, hvilket gør det vanskeligt for operatører, der ønsker at forberede sig. Det har vi set før, som f.eks. da brug af mobiltelefon under kørsel blev ulovlig. Det tog et stykke tid, før håndhævelsen var på plads, men da det først skete, tilpassede vi os alle. Forhåbentlig sker det samme her, men det er noget, vi skal holde øje med.

VECTO-bestemmelser: Vurdering af indvirkningen på trailere

VECTO-regler, som måler køretøjers energiforbrug, anvendes allerede på lastbiler, og det ser ud til, at trailere bliver det næste! Hvad betyder det, spørger du? VECTO-lovgivningen, der træder i kraft om fem år, vil betyde, at producenterne skal opnå en 10 procent reduktion i CO2-udledningen for trailere (i forhold til 2020), hvilket kan føre til en stigning i deres priser. Det hele handler om at reducere miljøbelastningen, hvilket lyder godt på papiret. Men her er problemet: Trailere producerer ikke emissioner direkte (undtagen kølere på grund af deres motor). Lovgivningen bør fokusere på lastbiler og kølere, som har motorer, der udleder CO2, og samtidig understøtte brugen af ​​e-trailere.



Ved at fokusere på vægt og aerodynamik for trailere, der ikke udleder CO2, risikerer reglerne at skabe utilsigtede problemer. For eksempel, hvis trailere bliver for lette, kan operatører læsse dem endnu mere, hvilket kan opveje eventuelle miljøfordele. Med andre ord kan lettere trailere tilskynde førere til at øge nyttelasten, hvilket potentielt opvejer eventuelle reduktioner i brændstofforbrug og udledning som følge af reduceret trailervægt. Og lad os ikke glemme jernbanetransporten. At gøre trailere for aerodynamiske kan betyde, at de ikke længere passer på tog, hvilket er et tilbageskridt, da det betyder større afhængighed af mindre effektiv og mindre bæredygtig vejtransport. Omkring 30 procent af trailerne kan transporteres på jernbane, så det er vigtigt! Det større slid på lettere trailere vil også betyde hyppigere udskiftninger, øget ressourceforbrug og spild.



Disse utilsigtede konsekvenser fremhæver det store behov for en afbalanceret tilgang - en, der fokuserer på køretøjer, der udleder CO2, såsom lastbiler og kølere, samtidig med at man sikrer, at bæredygtighedsindsatsen for trailere tager højde for deres fulde livscyklus og driftskontekst.







Udfordringer og muligheder med periodisk teknisk inspektion (PTI)

PTI er en obligatorisk teknisk kontrol for trailere, som kræves af alle EU-medlemsstater. Selvom det er afgørende for sikkerheden, er det nuværende system et virkeligt problem, da sikkerhedsinspektionen skal udføres i trailerens registreringsland. Hvor ineffektivt er det ikke især for dem, der opererer internationalt? Det er ikke bare spild af tid, det er også dårligt for miljøet med alle de unødvendige emissioner fra ekstra ture.



Mobilitetspakken, der blev introduceret i februar 2022, kræver, at lastbiler vender tilbage til deres registreringssted hver ottende uge. Selvom dette er med til at sikre overholdelse af lovgivningen, kan det midlertidigt fjerne ressourcer fra forsyningskæderne og føre til større udledning. Heldigvis er trailere undtaget fra denne regel, hvilket giver større fleksibilitet over landegrænser. Kravet om, at PTI-inspektioner kun kan udføres i trailerens registreringsland, er dog fortsat en udfordring, der begrænser effektiviteten. Der må da kunne findes en bedre løsning.



Heldigvis bakker stadig flere op om ideen om gensidig anerkendelse af PTI-standarder i hele Europa. Den belgiske og hollandske regering går forrest med et belgisk værksted, der udfører PTI for trailere, som er registreret i Holland. Derudover samarbejder Holland og Spanien om at afprøve denne tilgang, hvilket afspejler en fælles forpligtelse til mere sikre og effektive trailerinspektioner. Disse opfindsomme initiativer er et afgørende skridt imod indførelsen af gensidig PTI, og de fremhæver effektiviteten ved at sikre overholdelsen af reglerne og samtidig begrænse unødvendig kørsel og dermed forbundne CO2-emissioner.



Organisationer som European Transport Board (ETB) og Technical Road Transport Association (TRTA) deler også værdifuld indsigt, der understøtter behovet for at revurdere de nuværende normer. Forestil dig at kunne få din trailer efterset i et hvilket som helst medlemsland i fremtiden. Det ville gøre livet lettere for operatører, skære ned på udledning og øge effektiviteten. Lyder som win-win!







Udnyttelse af teknologi til overholdelse af reglerne

At tage ny teknologi til sig er nøglen til altid at have styr på ​​disse skiftende regler. Nuværende PTI-procedurer kræver, at køretøjet er fysisk til stede på teststationen ved inspektion. At vedtage digitale løsninger kan hjælpe med at overvinde denne forhindring. Med telematik kan du f.eks. holde øje med køretøjets ydeevne på afstand, uanset om det er dæktryk eller bremseeffektivitet. Dette hjælper ikke kun med overholdelse af reglerne, men det øger også sikkerheden og gør driften lettere ved at fjerne geografiske begrænsninger.



Et godt eksempel på innovativ teknologi i praksis findes i Storbritannien, hvor integrationen af teknologi som EBPMS (Electronic Braking Performance Monitoring System) i lovgivningen giver mulighed for mere strømlinet inspektion og bedre overholdelse af sikkerhedsstandarderne. Men selvom disse teknologier er lovende, står de stadig over for forskellige regler i forskellige lande. Selvom denne teknologi har vundet indpas i Tyskland, har den endnu ikke grebet om sig i Holland.



Og lad os tale om elektrificering. Det er næsten blevet standarden for last-mile-levering, og operatører i vores branche er ivrige efter at bevæge sig i den retning, men infrastrukturen er utilstrækkelig, især i mindre byområder, hvilket kan udfordre logistikken og effektiviteten. Derudover er en af ​​de største udfordringer for flådeoperatører at udvikle en solid finansiel erhvervsmodel for overgang til elektriske køretøjer. De høje startomkostninger for el-køretøjer og etableringen af de nødvendige opladningsfaciliteter kan være en barriere for mange virksomheder.



Det er værd at bemærke, at elektriske køretøjer producerer nul CO2-udledninger, hvilket gør dem til et renere alternativ sammenlignet med traditionelle køretøjer. I modsætning hertil producerer køretøjer, der bruger biobrændstoffer, stadig noget CO2, selvom de hjælper med at reducere udledningen. Selvom teknologiske fremskridt hurtigt forbedrer batterilevetid og opladningshastigheder, kæmper de lovgivningsmæssige rammer for at følge med. For at understøtte en udbredt brug skal lovgiverne investere mere i opladningsinfrastruktur og tilbyde incitamenter til at reducere den økonomiske byrde for virksomhederne. Løsningen af disse problemer vil være afgørende for at gøre brug af elkøretøjer til en levedygtig og effektiv mulighed for branchen. Efterhånden som vi bevæger os fremad, ser vi nye modeller blive indført vores branche, som reducerer risiciene for operatører.





Et blik ind i fremtiden: Fremtidige regler og strategisk forberedelse

Der venter nogle store ændringer i fremtiden, især med VECTO til trailere og presset for brug af elektriske køretøjer. Tanken om, at trailerpriserne kan fordobles på grund af VECTO-reglerne, er bekymrende - for ikke at nævne de infrastrukturelle udfordringer, der følger med brugen af elkøretøjer. For at navigere igennem disse kommende ændringer bør virksomhederne begynde med at vurdere deres nuværende flåde og operationer med hensyn til VECTO-overholdelse og elektrificeringsparathed. Investering i personaleuddannelse og nye teknologier vil være afgørende. Samarbejde med industripartnere kan hjælpe med at løse udfordringer, mens planlægning af opgraderinger af infrastrukturen og budgettering af potentielle omkostningsstigninger vil sikre en mindre problematisk overgang. Proaktive skridt vil hjælpe virksomheder med at forblive konkurrencedygtige og opfylde fremtidige bæredygtighedsstandarder.





Udforskning af praktiske løsninger, der giver øjeblikkelig effekt

Selvom den højteknologiske udvikling er spændende, kan de enkleste og mest praktiske løsninger nogle gange have den største effekt. Vidste du, at en af ​​de mest transporterede ting i verden er luft? Det skyldes, at så mange trailere kører tomme retur. Hvis vi i stedet kunne fylde disse trailere med varer, ville vi gøre store fremskridt inden for bæredygtighed. Men for at gøre det har vi brug for et bedre samarbejde mellem operatører i hele Europa. Isolation giver ingen muligheder, og samarbejde er den farbare vej frem. Og da chaufførmanglen er så alvorlig, som den er (tilsammen mangler EU, Norge og Storbritannien omkring 230.000 chauffører ifølge IRU), er det vigtigere end nogensinde at være effektiv. Og hvad med Super Eco Combinations - Det er to trailere trukket af én lastbil? Det kan øge kapaciteten med 100 procent, reducere udledningen med 40 procent og hjælpe på chaufførmanglen. Man kan forvente, at succesen med Eco Combination-lastbiler har understøttet en mere udbredt anvendelse af Super Eco Combination. Hvis vi kunne udrulle disse løsninger på udvalgte europæiske veje med dygtige chauffører, ville vi se nogle hurtige resultater, mens vi arbejder på de større, langsigtede ændringer.



I sidste ende drejer det sig om at finde den rigtige balance, når man skal navigere inden for fremtidens transport. Denne branche er kendt for at være omstillingsparat og kreativ med hensyn til løsninger, men nu mere end nogensinde før er vi nødt til at være på forkant med ændringer af lovgivningen og til at forvandle udfordringer til muligheder på en smart måde.





Hos TIP Group, mener vi, som aktive deltagere i ETB, at det er afgørende at understrege og fremme nøgleemner, der har stor indflydelse på transportsektoren. Ved at holde os orienteret, tage nye teknologier til os og tale for praktiske løsninger, kan vi sikre, at branchen bevæger sig fremad på en måde, der gavner både os og miljøet".





