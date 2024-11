15 tunge og en let elektrisk skal klare transporten for italiensk racer-team

Af: Redaktionen De 16 nye køretøjer markerer, at de er en del af Ferrari-holdet, ved at være lakeret i den røde farve - Rosso Corsa - der kendetegner Ferrari's Formel 1-racer-biler og hold.Iveco er partner med Scuderia Ferrari HP og officiel sponsor av Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europa og har samarbejdet med Ferrari i over 20 år.De 16 nye Iveco-køretøjer blev fornyligt overdraget til Ferrari ved et arrangement på Ferrari-banen - Circuito di Fiorano - i Fiorano, der ligger vest for Bologna i Norditalien.