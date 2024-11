Tidligere minister forlader transportbrancheorganisation efter tre år

Mandag 11. november 2024 kl: 13:41

Af: Redaktionen Karsten Lauritzen, der er 41 år, overtager stillingen som administrerende direktør i Danske Advokater efter Paul Mollerup, som fratræder sin stilling fredag 15. november for at blive partner i konsulenthuset Bridge Consulting. Karsten Lauritzen tiltræder sin nye stilling hos Danske Advokater med virkning lørdag 1. februar næste år.Inden Karsten Lauritzen valgte at forlade Christiansborg i januar 2022, hvor han var medlem af Folketinget for Venstre, for at blive branchedirektør i DI Transport, var han blandt andet skatteminister i perioden fra 2015 til 2019. Han var derudover retsordfører fra 2011 til 2015.Karsten Lauritzen er gift med Karne Lykkebo Lauritzen, der er managing partner i kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese. Parret har en søn på 16 år og en datter på 2 år, og familien bor i København.Karsten Lauritzen er født og opvokset i Løgstør ved Limfjorden og har en bachelor-grad Politik & Administration fra Aalborg Universitet.





