Maskintrailer med fire aksler kan blive godt seks meter længere

Mandag 11. november 2024 kl: 10:49

Chassis-opbygning:

Centralvange/bokschassis af højstyrkestål

6.100 mm udtræk med step á 500 mm

8 par galvaniserede udtræksprofiler til forbredning af chassiset

2x7 stk. 12 tons galvaniserede surringsringe i kantramme på ladet

2x4 stk. 4 tons galvaniserede surringsringe i kantramme på repos

2x8 stk. kæpstokhuller i kantramme på ladet

2x4 stk. kæpstokhuller i kantramme på repos

Værktøjskasse i højre side foran akslerne

Strøkasse i venstre side foran akslerne

Kæpstokmagasin i højre side foran akslerne

Bunden udført i 38 mm planker lagt på langs med ståldørkplade over akslerne

2x2 stk hjulgrave med plankeplader

2 stk. dobbelte hydrauliske sideforskydelige ramper

2 stk. manuelle støtteben i bagenden

2 stk. alu-ramper til repos

Fire 12-tons aksler med tromlebremser. Første og anden aksel er faste, mens tredie og fjerde aksel er selvstyrende, der låser over bakgear, ved kørsel over 40 km/t eller manuelt via kontakt

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede maskintrailer med udtræk:



Det nye træk er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.





Lidt om Bendt Risom ApS:

Bendt Risom ApS, der er en familieejet virksomhed etableret i 1970, har specialiseret sig i entreprenørarbejde for både private og erhverv.

Virksomheden tilbyder alt fra jordarbejde og kloakservice til gravearbejde, samt støbning, haveanlæg og belægningsopgaver. Derudover tilbyder Bendt Risom ApS også træfældning, stubfræsning og grenknusning og har specialudstyr til eksempelvis træfældning af vanskelige træer, der for eksempel hælder ind over huse eller ud over el-ledninger.





