En af de bedste lastvognsmekanikerlærlinge kommer fra Thy

Fredag 25. oktober 2024 kl: 11:15

Mathias Fuhlendorff

Topkarakter og sociale kompetencer



Af: Redaktionen Det er 22. år i træk, at Metalindustriens Uddannelsesudvalg v. DI, Dansk Metal og Tekniq Arbejdsgiverne uddeler Metalindustriens Lærlingepris (ML-prisen) til nogle af de dygtigste lærlinge i metalindustrien. Prisoverrækkelsen bliver betegnet som en af årets vigtigste hyldester af faglærte.Foruden de dygtige nyudlærte svende er deres familier, mestre og faglærere også inviteret med til prisoverrækkelsen.Det er et fællestræk for Mathias Fuhlendorff og de øvrige prismodtagere, at de, udover at have opnået topkarakter til svendeprøven, også er gode kammerater og kolleger.Mathias Fuhlendorff har gået på Techcollege og været i lære hos Im. Stilholt A/S. Han er blevet indstillet til prisen af skolen og virksomheden. I indstillingen lyder det blandt andet:- Mathias har fra første dag været 100 procent overbevist om, at han skulle være den bedste lastvognsmekaniker, man kunne være. Hele Mathias’ liv drejer sig om lastbiler, og hans far, som er lastbilchauffør, har siden Mathias var barn taget ham med på ture overalt i Europa. Når de ikke var på tur, så stod de i garagen og vaskede lastbiler.Selv giver Mathias Fuhlendorff følgende reaktion på at skulle modtage ML-prisen.- Jeg er stolt over og glad for, at nogen synes, jeg har fortjent den. Jeg er bare mig selv, og det er jeg glad for, at der er nogen, der har set. Og så er det ikke helt dumt at lave noget, der interesserer en. Det er en god opskrift på at nå langt, siger han.Rasmus Brohave, der er digital indholdsskaber, holder festtale og deltager i prisoverrækkelsen. Det sker sammen med formand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg og forbundssekretær i Dansk Metal, Peter Faber, og vicedirektør i DI og næstformand for Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI), Signe Tychsen Philip, som vil overrække statuetter og diplomer til prismodtagerne.Følgende får fredag overrakt ML-Prisen 2024: