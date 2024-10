Natten til søndag giver en time tilbage

Af: Redaktionen Nogle kan huse det med tidens frem- og tilbagegang forår og efterår ved at tænke på havemøbler. Om foråret stiller mange deres havemøbler frem - for så at stille dem tilbage, hvor de kom fra, når det bliver efterår.Sommertid blev første gang indført i Danmark under 1. verdenskrig for udnytte flere af døgnets lyse timer og derved spare på energien. Det samme skete igen under 2. verdenskrig.Den nuværende ordning med sommertid blev indført igen i 1980 med samme mål - at udnytte døgnets lyse timer bedre - og dermed spare på energien.Sommertid er i dag bestemt ved et EU-direktiv fra 2001. Det sikrer, at uret stilles på samme tidspunkt i hele EU.