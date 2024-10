Togoperatørs app kan bruges til at tjekke flere ind

Fredag 11. oktober 2024 kl: 21:00

Af: Redaktionen Når rejsen slutter skal man så svirpe sig selv og eventuelle rejsekammerater ud i gen. Og hvis man glemmer det, bliver man automatisk checket ud. DSB oplyser, at rejsen er til rejsekortpris og beregnes automatisk efter rejsens længde.- Det har været et stort ønske fra kunderne at kunne rejse flere sammen med Check ind-funktionen. Nu behøver man kun én telefon til at sørge for billetter til alle på tværs af tog, bus, metro og letbane, siger kundechef i DSB, Charlotte Kjærulff.I dag bliver de fleste rejser med DSB købt i app'en, der i dag står for omkring 77 procent af salget af digitale billetter uanset, om det er Orange-billetter, pladsbilletter, pendlerkort eller gennem tjek-ind funktionen på app'en.- Vi udvikler løbende vores app med det formål, at kunderne får samlet mest muligt om deres rejse ét sted. Det skal være let for kunderne at finde den rigtige billet til deres rejse, siger Charlotte Kjærulff.Når man som rejsende benytter tjek ind via DSB's app på deres togrejser, samler man desuden point, der kan bruges til køb i en af DSB’s 7-Eleven butikker på stationer i hele landet.





Hos Rejsekort, hvor man i dag kun kan tjekke sig selv ind på Rejsekort som app, arbejder man på en tilsvarende løsning, som ventes klar i løbet af 2025.





