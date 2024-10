Lastbilproducent genbruger komponenter i produktion af nye køretøjer

Af: Redaktionen Scania har gennem et projekt vist, at det er muligt at integrere renoverede komponenter direkte i produktionslinierne for nye køretøjer. Projektet, iReGear, er et fælles forskningsprojekt, hvor Scania samarbejder med Royal Institute of Technology og Scandinavian Transmission Service AB med finansiering fra det svenske innovationsagentur Vinnova.I projektet gennemgik gearkassen de samme kvalitets- og funktionstests som gearkasserne, der er fremstillet af nye dele. Den blev vurderet på samme teststand som disse gearkasser og vurderet ud fra godt 100 kvalitets- og funktionsparametre.Gearkassen opfyldte alle krav og blev dermed blåstemplet til at være ”så god som ny”, hvilket betyder, at den kan installeres i et nyproduceret Scania-køretøj.Genbrug af gamle dele til at skabe nye produkter med tilstrækkelig kvalitet - såkaldt "refabrikering" - ses som en strategi i bilindustrien til at reducere klimaemissioner og støtte overgangen til en cirkulær økonomi. Det kan også hjælpe med at løse mangel på råvarer. På trods af det store potentiale er refabrikering i den europæiske bilindustri hovedsagelig begrænset til produktion af reservedele til eftermarkedet.Hos Scania er håbet, at iReGear-projektet vil bane vejen for en bredere integration af genbrugte komponenter i nye køretøjer i industrien og bidrage til en mere bæredygtig industri.- Sikke en præstation af projektet og alle involverede. Denne renoverede gearkasse er et overbevisende eksempel på, hvordan fremstillingen af tunge køretøjer kan blive mere bæredygtig, cirkulær og effektiv samtidig med, at de højeste kvalitetsstandarder bevares, siger Fredrik Nilzén, der er Head of Sustainability hos Scania.iReGear-projektet fandt sted mellem september 2023 og maj 2024 og blev finansieret af Vinnova, Sveriges innovationsagentur. Projektet blev koordineret af KTH Royal Institute of Technology og involverede også Scania og Scandinavian Transmission Service AB (STS).- STS har renoveret gearkasser i over 50 år. Det er fantastisk at kunne udfordre den gamle opfattelse af, at renoverede dele kun kan bruges til eftermarkedsformål. I dag kan vi med stolthed reflektere over en periode med succesfuldt samarbejde, hvor vi har opnået gennembrud inden for bæredygtig teknologi. Dette projekt viser virkelig, at det måske ikke behøver at stoppe ved kun én idé, men det kan blive en realitet i den nærmeste fremtid, siger Ola Stålebo, der er administrerende direktør i Scandinavian Transmission Service AB.