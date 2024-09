Fyn har et nyt A-net og ønsker sig nye kunder

Fredag 20. september 2024 kl: 16:46

Af: Redaktionen Kampagnen kører i tre spor - et digitalt spor på internet og sociale medier, et synlighedsspor med skilte og bannere i byerne langs A-nettet for at gøre opmærksom på, hvor mange afgange FynBus tilbyder i døgnet, og et tilstedeværelsesspor, hvor FynBus’ kundeambassadører dukker op i mange af de berørte byer og taler med potentielle kunder.



FynBus fremhæver, at selve køreplanskiftet søndag 4. august gik over al forventning. Det betyder, at de nuværende kunder uden besvær bruger det nye net.





Med kampagnen er turen kommet til at få fat i nye kunder. Her er tanken at skabe synlighed og lægge kimen til nye grønne trafikvaner. Det er planen, at efterårets A-net-kampagne følges op i 2025, hvor efterårets mange påstigningsdata skal danne grobund for mere målrettede tiltag.







Se en af de nye film her: FynBus A-net reklamefilm on Vimeo







Interesserede kan hente flere oplysninger om kampagnen og dens indhold her:











