- Overskud på 225 millioner kroner kørte hjem på skinner

Fredag 9. maj 2025 kl: 13:35

Kundepunktligheden for DSB's S-tog lå fortsat på et stabilt højt niveau og over kontraktmålet på 92,4 procent. I årets første tre måneder var kundepunktligheden 96,7 procent i forhold til 96,5 i samme periode 2024. DSB's fjern- og regionaltog kørte kundepunktligheden frem fra 78,5 til 80,3 procent. Kundepunktligheden lå dermed også over kontraktmålet på 75,0 procent.





