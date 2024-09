Trailerakselkoncept med el-motor hjælper på energiregnskabet

Torsdag 19. september 2024 kl: 13:42

Det elektrificerede trailersystem TrailTrax fra ZF integrerer AxTrax 2 elektriske akseldrev sammen med trailerens EBS og en batterisystemboks. På denne måde bliver en lastbil med forbrændingsmotor til et hybridkøretøj - eller rækkevidden af en rent elektrisk lastbil øges. (Illustration: ZF)

Af: Redaktionen Det elektrificerede trailersystem TrailTrax fra ZF integrerer AxTrax 2 elektriske akseldrev sammen med trailerens EBS og en batterisystemboks. (Foto: ZF)ZF’s nye elektriske trailerakselkoncept, der har fået TrailTrax, kan give energibesparelser og CO2-reduktioner på op til 16 procent gennem regenerering, og med op til 40 procent CO2-reduktion ved opladning via plug-in.I forbindelse med præsentationen af TrailTrax fremhæver ZF, at flere trailerproducenter - eksempelvis Kässbohrer og Krone, samt aksel- og undervognsleverandøren BPW - benytter ZF’s TrailTrax-teknologier.Kässbohrer præsenterer eksempelvis en elektrificeret trailer med TrailTrax-integration på IAA Transportation og fremhæver den stigende interesse for ZF's elektrificerede trailersystemløsning, der både leverer trækkraft og bremseenergiregenerering, som kan give op mod 16 procent lavere energiforbrug og CO2-reduktion, når traileren har en dieseldrevet trækker foran - og øget rækkevidde, hvis tækkeren er elektrisk.Systemet kan også reducere CO2-udledningen med op til 40 procent ved plug-in opladning. Kernen i systemet er ZF’s elektrificerede aksel, AxTrax 2, fra ZF's eDrive-platform.- TrailTrax-teknologierne tilbyder et stort potentiale for at reducere driftsomkostninger og CO2-udledninger i vejgodstransport. Energitab, herunder bremsefriktion, luftmodstand og rullemodstand, er store årsager til brændstofineffektivitet, men med vores TrailTrax-koncept kan vi gøre en stor forskel, lyder det fra Dr. Bernd Meurer, der er ansvarlig for TrailTrax-programmet hos ZF.Trailerproducenten Krone har også en løsning, hvor ZF’s TrailTrax-teknologier indgår. På ZF’s udendørs stand kan man se en Krone køletrailer med TrailTrax-systemet installeret. Den elektrificerede Krone-trailer, som kan reducere CO2-udledningen med op til 40 procent, demonstrerer de potentielle effektivitetsgevinster, der kan opnås med ZF TrailTrax-teknologier.Feltprøvninger af Kässbohrer-trailere med ZF’s TrailTrax-teknologier forventes at starte i 2025 over hele Europa under ZEFES-projektet (Zero Emissions flexible vehicle platforms with modular powertrains serving the long-haul Freight Eco System), som er finansieret af EU.









