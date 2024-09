Fyns Politi uddelte bøder til 22 lastbilchauffører

Mandag 16. september 2024 kl: 11:41

To kørte uden sikkerhedssele

To kørte for tæt på en forankørende - de står til en betinget frakendelse af føreretten

En var påvirket af narko

En kørte uden kørekort

Af: Redaktionen Færdselsafdelingen hos Fyns Politi havde under kontrollen fredag fokus på uopmærksomhed - og politiet opmærksomhed betød, at førere i 22 lastbiler og 3 personbiler fik en bøde for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen.Derudover blev der uddelt bøder for andre forseelser: