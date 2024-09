En sæk med luft var afgørende

SIKKERHED:

Fredag 13. september 2024 kl: 11:08

Sådan så Sven Eirik Heggestads tankbil fra Sogn ud efter en frontalulykke i 2019. Airbaggen i hans lastbil gjorde, at han næsten slap uskadt fra ulykken. (Foto: Privat).

Airbags bliver standard på alle Scanias kabinemodeller i Norge. Det gælder hele modelprogrammet fra de mindre L-serier til de større S-serier

Det er airbaggen i rattet og sideairbaggen på førersiden, der bliver standard. For kunder, der ønsker yderligere sikkerhed i lastbilen, er det muligt at bestille sideairbag på passagersiden som ekstraudstyr

For kunder, der af forskellige årsager ikke ønsker airbags, er det muligt at fravælge dem uden at dette påvirker prisen

Ændringen i udstyrsstandarden gælder for nye chassiser, der er bestilt og ordrelagt hos Norsk Scania AS efter 5. september i år

Af: Redaktionen Hos Norsk Scania AS peger man på flere eksempler, hvor det kunne have gået helt galt - men hvor en airbag begrænsede ulykkens omfang. Så nu er airbag i både rat og side blevet standard i alle nye Scania-lastbiler, som Norsk Scania AS leverer til sine norske kunder.Scania lancerede tilbage i 2017 sideairbags sammen med airbag i rattet på lastbiler, men Indtil nu har airbag været et tilvalg, som kunderne har kunnet vælge, når de har specificeret en ny bil.- Sikkerhed skal være førsteprioritet. Vi har et unikt produkt og ønsker at bidrage til at øge trafiksikkerheden for vores kunder, siger Steinar Westli, der er salgsdirektør for lastbiler hos Norsk Scania AS.Siden lanceringen af sideairbaggen i 2017 har Scania været den eneste lastbilleverandør, der har kunnet tilbyde denne sikkerhedsfunktion på lastbiler. Især i ulykker, hvor lastbilen vælter og lander på siden, har sideairbaggen gentagne gange vist, hvor effektiv den er til at beskytte chaufføren bag rattetScania Norge peger på, at for flere kunder har airbaggen i lastbilen været forskellen mellem i værste fald liv eller død og moderate skader. Airbaggen absorberer de enorme kræfter, der udløses, hvis en en lastbil bliver involveret i en trafikulykke.En af dem, der på egen krop har mærket, hvor effektiv en airbag er, er Sven Eirik Heggestad, der blev reddet af airbaggen i sin lastbil.I videoen fortæller Sven Eirik om ulykken i 2019.