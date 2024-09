Sjællandsk transportskole åbner nye afdelinger

Onsdag 11. september 2024 kl: 09:31

Om transportskolen Juul:

Juul er en af Danmarks største og ældste uddannelsesinstitutioner inden for ledelse, transport-, redder- og lager/logistik-uddannelser

Juul er en 100 procent dansk familieejet virksomhed, der har hovedsæde i Roskilde

Juul har uddannelsescentre i Roskilde, Køge, Hvidovre, Albertslund, Vordingborg og Holbæk - og en lang række udbud og samarbejdspartnere på tværs af landet

Juuludbyder ledelsesuddannelser indenfor kontor-, detail- og logistikområdet, samt uddannelser og

efteruddannelser inden for alle transportfaglige områder for eksempel lastbil, bus, flextrafik, redning, gaffeltruck, farligt gods, vogntog, taxi, vognmandsuddannelser med flere

Transportskolen har adgang til køretekniske anlæg med lastbiler, busser, gaffeltrucks, evakuerings- og brandøvelser osv., og uddanner herigennem borgere inden for en lang række centrale arbejdsfunktioner, som et bidrag til at øge sammenhængskraften på arbejdsmarkedet i Danmark

Af: Redaktionen - Vi har valgt at lytte til branchen og skaber med vores nye udbud bedre uddannelsesmuligheder for borgere, jobcentre, A-kasser og virksomheder omkring København og Sydsjælland, siger Jesper Juul, der er administrerende direktør for Juul Danmark.På de to nye afdelinger vil Juul, blandt andet udbyde EU-efteruddannelse, hvor chauffører kan forny deres EU-bevis, der er et lovpligtigt bevis for alle, der udfører erhvervskørsel. Det bliver også muligt at tage kørekort til både forvogn og påhængsvogn, samt kørekort til bus og taxi.Hos Juul fremhæver man, at med de to nye afdelinger kan transportskolen i endnu højere grad bidrage til at uddanne kvalificeret arbejdskraft, der kan imødekomme efterspørgsel i transportbranchen.Med de nye afdelinger, der ligger på Kuskevej i Vordingborg og Gymnasievej i Albertslund, tilbyder Juul kurser i Holbæk, Roskilde, Køge, Hvidovre, Albertslund og Vordingborg.