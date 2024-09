Vognmand i Nordvestjylland kører i rødt med ny fire-akslet tip-trailer

Mandag 9. september 2024 kl: 10:57

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Cyklistværn i begge sider

Kasse-opbygning:

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesytem

Hardox plade ved bagsmæk

Siderne fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside. Sider og forsmæk er beklædt med 10 mm kunststof i en højde af 1.250 mm

Bunden er fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade, der er beklædt med 15 mm kunststof i bund, hvor de sidste 3.000 mm er leveret med HD1000 styrkeklasse

Stor plastplade på kofangeren

Kost- og skovlebeslag i venstre side

Stigebeslag i højre side inklusiv en tre-meter stige

Kel-Berg sikkerheds pakke med tilt-alarm og dumperventil

Af: Redaktionen Om den nye fire-akslede Kel-Berg tip-trailer:Kel-Berg traileren har fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første aksel er løftbar, mes fjerde aksel er både løftbar og selvstyrende.Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Varhede Vognmandsforretning I/S blev grundlagt i 1998 og råder i dag over 8 biler. Varhede Vognmandsforretning I/S beskæftiger sig blandt andet med transport af korn og foderstoffer, løst læssede mineraler, sand, grus og træpiller samt transport af containere.