Energiselskab har sat et X ved transportudstilling i weekenden

Onsdag 4. september 2024 kl: 16:32

Et dedikeret netværk til tung trafik



Sikre løsninger med fokus på tryghed

her:

Om Uno-X Mobility Danmark

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Vi skal være den værdiskabende sparringspartner, siger salgschef i Uno-X, Steffen Jack Mølgaard, forud for transportudstillingen.- I vores arbejde med at udvikle og fremme løsninger inden for fremtidens mobilitet, er det afgørende for os at lytte til vores kunders behov og sikre, at vi kan levere fleksible og skræddersyede løsninger, hvor sikkerheden er i højsædet, siger shan videre.Som en af de toneangivende aktører inden for tung transport råder Uno-X Truck over et stort netværk af truckanlæg, som er strategisk placeret med henblik på at sikre den tunge transport nem adgang til tankning og opladning.- Vi ved, at ingen af vores kunders dagligdag er ens, og derfor er det vigtigt for dem, at vi kan være en værdiskabende sparringspartner, såvel som en leverandør, der kan sammensætte de optimale løsninger til dem. En af vores vigtigste opgaver er at sikre, at vores kunder kan udføre deres arbejde uden unødvendige forstyrrelser og med ro til at løfte deres kerneopgaver, siger Steffen Jack Mølgaard.Han peger derudover på, at Uno-X Trucks netværk det seneste halvandet år er blevet udvidet med offentlige el-ladestandere flere steder i landet.Steffen Jack Mølgaard peger på, at sikkerhed står højt på agendaen. Blandt andet derfor har Uno-X investeret mange ressourcer i at udvikle Danmarks måske sikreste kortløsning, som inkluderer funktioner som kortløs tankning, kilometeralarm og video-on-demand. Løsningen er designet med henblik på at minimere risici og sikre, at kundernes køretøjer altid er beskyttet mod misbrug.- Vi ved, at sikkerhed er en altafgørende faktor for vores kunder. Derfor har vi gjort det til en prioritet at levere løsninger, der ikke blot imødekommer, men overgår forventningerne, når det kommer til at beskytte deres aktiver og skabe tryghed i deres hverdag, siger Steffen Jack Mølgaard.Interesserede kan læse mere om Transport Exp'24Uno-X Mobility, der er et af Danmarks største energiselskaber, er sammen med Rema1000 og 7-Eleven en del af norske Reitan Retail.