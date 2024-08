Koreansk bilproducent præsenterer koncept for elektriske erhvervsbiler

Fredag 30. august 2024 kl: 12:50

Af: Redaktionen Det er første gang Kia deltager på transportmessen IAA Transportation i Hannover, der finder sted i dagene 16. - 22. september.Med PBV-konceptet, som står for "Platform Beyond Vehicles", tager Kia et elektrisk skridt ind på markedet for lette erhvervskøretøjer (LCV) med en serie af fuldt elektriske køretøjer, der er bygget til specifikke formål.På Kias stand på IAA Transportation vil man kunne opleve PV5 People Mover-konceptet, PV5 High Roof-konceptet og PV7-konceptet.Kias PBV'ere er fuldt elektriske, opkoblede og tilpasningsdygtige og målrettet LCV-markedet. Produktionen af den første model er planlagt til sommeren 2025.- Vores fleksible og yderst alsidige PBV'er vil fuldstændigt ændre logistik og transportbranchen med en dedikeret kundeorienteret tilgang og en enkelt elektrisk platform, der kan tilpasses til flere mobilitetsbehov, siger Marc Hedrich, der er præsident for Kia i Europa.Kia vil med sine PBV-serier levere totale mobilitetsløsninger, der er skræddersyede til den enkelte kunde og dennes formålet. Bilerne vil have avancerede softwareløsninger, over-the-air opdateringer og optimale dimensioner og lastevne for segmentet.