Lastbil tabte stabilgrus på kørebanen

Tirsdag 27. august 2024 kl: 12:36

Af: Redaktionen Ifølge døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi nåede lastbilen at "læsse" stabilgrus ned på vejen over en strækning på cirka 150 meter inden, det lykkedes bilisten at standse lastbilen og gøre chaufføren opmærksom på, at han tabte stabilgrus på vejen.Midt- og Vestsjællands Politi skriver i døgnrapporten, at det viste sig, at bagsmækken var sprunget op. Ejeren af lastbilen sørgede for at rydde op på vejen, og lastbilen blev sendt til reparation for at få ordnet den defekte bagsmæk.