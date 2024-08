Tre personer lavede practical joke med en taxichauffør - og blev anholdt

Mandag 26. august 2024 kl: 16:16

Af: Redaktionen Politiet i København oplyser, at to af de sigtede satte sig ind i taxien med en taske og råbte, at de havde en bombe, hvorefter de løb ud af bilen. Taxichaufføren blev forskrækket, trykkede speederen i bund og kørte med åbne bagdøre op over en cykelsti og ud på et grønt område ved Otto Busses Vej.Selvom det ikke resulterede i større fysisk personskade, tager Københavns Politi sagen meget alvorligt og peger på, at de tre sigtede blandt andet kan forvente et erstatningskrav for ødelæggelser på taxien, hvis der falder dom.