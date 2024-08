Færgerederi sejlede med færre passagerer mellem Sverige og Danmark

Torsdag 22. august 2024 kl: 16:00

Af: Redaktionen Sommeren er normalt højsæson for Stena Line, men i år har den vist sig at være noget mere udfordrende end ventet. Nedgangen i rederiets bookingtal kan spores tilbage til april i år, og i juli lå den samlede passagervolumen 22 procent under budgettet og 14 procent lavere end samme periode sidste år. Det svenske marked står for den største del af faldet, men også det danske marked har vist tegn på opbremsning.- Desværre har sommeren ikke levet op til vores forventninger. Udfordringerne, vi står over for, især på det svenske marked, er vi ikke alene om - hele rejse- og turistbranchen har i længere tid været påvirket af faktorer som inflation, stigende renter, en svag svensk krone og reduceret købekraft hos svenske husholdninger, hvilket desværre betyder, at færre svenskere tager til Danmark, lyder det fra Ulf Staaff, der er Travel Commercial Manager hos Stena Line.Den negative bookingtrend ser dog ud til at være vendt. De tidlige indikationer for august og september viser, at Stena Line sandsynligvis vil nå deres budgetmål for disse måneder.- Selvom sommeren ikke levede op til forventningerne, er der håb om, at markedet vil stabilisere sig og vende tilbage til vækst. Vi tror og håber også på, at den fortsat faldende inflation og lavere renter i 2025 vil føre til en genopretning af både det svenske og danske marked. Men uanset hvad, er vi hos Stena Line klar til at rulle ærmerne op og fortsætte med at tilpasse os til markedets ændringer, siger Ulf Staaff.