Unge på 17 år: Glem bus, tog og cykler - tag bilen!

DEBAT:

Torsdag 22. august 2024 kl: 11:08

Det er er i henhold til Rådet for Sikker Trafik ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade de helt unge sidde alene bag rattet. Rådet for Bæredygtig Trafik mener, at det er mobilitetsmæssigt uforsvarligt at vænne de unge til brug af biler i en periode af deres liv, hvor det er vigtigt at gøre sig fortrolig med kollektiv transport og cykler. Nu kan de unge effektivt lære, at bilen er det eneste transportmiddel, der gælder.



Samtidig kan de berørte kommuner i yderområderne fjerne sig fra det samfundsmæssige ansvar om at give rimelig mobilitet for alle borgere, også de, der ikke kan eller vil bruge privatbiler. Man kan frygte at vigtige bus og lokalbane-linier kan nedprioriteres endnu mere.



Busser uden en fast køreplan, såkaldte ”bus-på-bestilling”, kan i yderområderne være interessant, men forekommer ikke at kunne give faste pendlere en tryg og rettidig hverdag med kollektiv transport.

I stedet bør det sikres som et gode for alle danske borgere, at der er adgang til mobilitet, for nogle gerne i kombination med cykler / elcykler til knudepunkter ved hovedlandeveje, hvor der til gengæld kører busser fra klokken 6 - 23 i et hyppigt mønster (og mindst en gang i timen) - og at disse knudepunkter er trygge og gode til ventetid, til cykel-parkering og sæt-folk-af funktioner ved samkørsel.



Regeringens nedsatte ekspertudvalg barsler sidst på året med en rapport. Den er vi kommet i forkøbet med i en rapport om bedre kollektiv mobilitet for alle, en rapport, der blev præsenteret ved Trafikdage i Aalborg tirsdag 20. august.





Den rapport, som Poul Kattler nævner, kan hentes her:









Den rapport, som Poul Kattler nævner, kan hentes

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Poul Kattler skriver videre: