FynBus kommer med status over det nye fynske A-net

Torsdag 15. august 2024 kl: 12:00

Af: Redaktionen FynBus’ kundeambassadører stod klar med kaffe, fynsk brunsviger og kundeinformation, da det nye busnet trådte i kraft. (Foto: FynBus)

De første erfaringer en god uges tid efter udrulningen, er positive. FynBus oplyser, at der hverken på telefoner, i mails eller på FynBus’ Facebook-side har der været mere aktivitet, end ved et hvilket som helst andet ordinært køreplanskifte.









Men der er overordnet set heller ikke meget at klage over - i hvert fald ikke, hvis man i forvejen er buspendler hos FynBus, lyder det fra trafikselskabet, der peger på, at passagerne i Odense har passagererne fået adgang til markant flere busafgange ved de store indfaldsveje, og tilsvarende har borgerne i en lang række af de større fynske byer oplevet forøget busbetjening.









Nettet er med andre ord i endnu højere grad designet til at være et reelt alternativ til bilen på de mest anvendte strækninger mellem Odense og de større fynske kystbyer.





Ressourcerne til forbedringerne af det nye fynske A-net er opnået ved at omprioritere busserne, så busserne kører, hvor der er flest passagerer. Det betyder også at der er vil være regionale ruter, der har oplevet reduktioner.





FynBus har en forventning om, at det nye A-net skal få endnu flere fynboer til at tage bussen - både til og fra arbejde, men også når det gælder en hurtig tur fra for eksempel Otterup til Odense.





Fra midten af september indleder FynBus en række målrettede kampagnetiltag rettet mod A-nettets byer rundt om på Fyn. Formålet er at tiltrække nye kunder til A-nettet og dermed understøtte ambitionen om flere kunder i busserne.





Kort over A-nettet.













