Små og store lastbiler fra syd kommer på messe i nord

Tirsdag 6. august 2024 kl: 10:20

Af: Redaktionen

Elmia Lastbil er årets store lastbilmesse i Norden, og Iveco har faktisk nordisk premiere på sit nye modelprogram MY24.









- Det er første gang, at vi opdaterer hele vores program på én gang, hvilket understreger Iveco's stærke fokus på fremtiden samt vores engagement i at levere innovation og kvalitet til vores kunder, siger Anders Nilsson, der er salgsdirektør hos Iveco i Sverige.









Sikkerhed og digitalisering i førersædet

De opdaterede lovkrav i EU’s generelle sikkerhedsforordning trådte i kraft 7. juli. For Iveco har haft fokus på at imødekomme kravene krav og informere kunderne om det nye regelsæt, så såvel chauffører som øvrige trafikanter kan føle sig sikre, når de køre på vejene.









- De nye funktioner vil bidrage til at undgå ulykker. Vi ved, at sikkerhed er vigtigt for vores kunder. Derfor er vi glade for nu at kunne lancere en omfattende sikkerhedspakke til alle vores modeller, der sikrer, at vi opfylder alle de nye krav. Det vil vi fortælle mere om på Elmia Lastbil, siger Victor Alvarsson, der er Customer Service Manager hos Iveco.









- Det nye modelprogram har også fokus på digital udvikling og innovation. Blandt andet er alle modeller nu som standard udstyret med vores connectivity box, hvis teknologi gør det muligt for kunden hele tiden at være opkoblet og dermed følge køretøjets ydeevne og servicebehov. Det betyder, at man kan effektivisere sin drift og minimere nedetid, hvilket naturligvis er meget vigtigt inden for transportbranchen, siger han videre.









En løsning for elektrificeret transport

Udover det nye modelprogram vil Iveco også fremvise en 7,2 tons Iveco eDaily på Elmia. Iveco fremhæver den elektrificerede varebil som enestående i sin klasse.









- Vores eDaily kan fås med en totalvægt på op til 7,2 tons, og det er netop den model opbygget med skab og lift, vi vil vise på Elmia-messen. Dette køretøj er helt unikt på markedet, siger Anders Nilsson og fortsætter:









- Elmia Lastbil er en rigtig god anledning til at møde gamle og nye kunder fra hele Norden. Det er virkelig vigtigt for os at opretholde en god dialog med vores netværk, og derfor er det ekstra rart, at vi nu får mulighed for at præsentere vores nyheder for dem.









Flere specialister fra Iveco kommer til at stå klar med ekspertise og viden om branchen og tendenser på Iveco's stand løbet af de fire dage, messen varer.









Torsdag 22. august kan kunder og besøgende møde Iveco's homologeringsekspert, der besvarer spørgsmål om de nyeste regler og muligheder. Desuden vil specialister i Iveco's produkter og eftermarkedsløsninger være til stede for at fortælle mere om, hvordan de kan matche de nordiske kunders unikke behov og ønsker.









- Vi kommer til at udstille med et stærkt team og et stærkt modelprogram. At vi desuden medbringer køretøjer fra hele modelprogrammet signalerer, at vi er godt rustede til at hjælpe vores kunder, og at vi satser på fremtiden. Det er moderne biler til dagens kunder, og vi ser frem til at vise dem for de besøgende på Elmia Lastbil, siger Anders Nilsson.









På standen på Elmia fremviser Iveco:

Daily 12 kubikmeter kassevogn

eDaily opbygget med box/lift

Eurocargo

Iveco S-Way

Udbuddet af opkoblede tjenester





Interesserede kan læse mere om transportmessen, der finder sted på Elmia 21. - 24. august her:













Iveco eDaily fås med en totalvægt på op til 7,2 ton. Modellen er med på Elmia.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.