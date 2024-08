200 veteranlastbiler kører til Sæby

Mandag 5. august 2024 kl: 15:39

Lastbiler for enhver smag



Af: Redaktionen (Luftfoto fra 2023 - Dansk Lastbil Nostalgi)- Vi glæder os meget til igen i år at afholde veteranrallyet. Det er 12. gang Dansk Lastbil Nostalgi afholder arrangementet. Det er altid en fantastisk dag fuld af glade mennesker, smukke lastbiler og masser af aktiviteter, siger formand for Dansk Lastbil Nostalgi, Karsten Trend Poulsen.Arrangementet starter lørdag 10. august klokken 10.00, og kort efter skydes selve veteranrallyet i gang, hvor kommentator Chris Svendsen vil sende de deltagende veteranlastbiler ud på en smuk køretur i det nordjyske en efter en.Lastbilerne begynder at vende tilbage til Dekra omkring klokken 14. Man kan også følge dem på ruten, samt hos Stiholt i Sæby ved frokosttid. Deltagerne begynder at ankomme Sæby onsdag aften, hvor nogle af de gamle biler vil kunne ses på Asaa Havn, når der er fællesspisning. Pladsen åbner for deltagere og publikum torsdag klokken 16.I veteranrallyet er der deltagere fra både Danmark, Norge, Tyskland, Holland og Schweiz. Og så er der både gamle og nyere lastbiler, så der er noget at se på for alle generationer.- Der er altid lastbiler for enhver smag til Nordjysk Veteranrally. Nogle går op i de ældre lastbiler fra 1930’erne, mens andre finder de nyere lastbiler fra 1980’erne mere interessante, og der er god mulighed for at opleve begge dele på dagen. Uanset årgang er det altid imponerende at se, hvordan lastbilerne er blevet restaureret. Mange af lastbilerne er fundet på skrotpladser, men står i dag flottere end da de var nye, siger Karsten Trend Poulsen.Dansk Lastbil Nostalgi, som har foreningslokaler i Klokkerholm og godt 550 medlemmer, der har en fælles interesse i lastbiler. Medlemmerne mødes hver anden lørdag i foreningens lokaler til hyggesnak om lastbiler. Ligeså arrangeres der køreture rundt i landet fra april til oktober.Der er gratis adgang til pladsen for alle, der har lyst til at kigge forbi og se på veteranlastbilerne - og på det, de mange forskellige udstillere har med - eksempelvis modellastbiler, fjernstyrede lastbiler og andetlegetøj.Veteranrallyet afholdes på Køreteknisk Anlæg på Kjeldgaardsvej i Sæby.