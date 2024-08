Lufthavn har løftet serviceniveauet med nye shuttlebusser og flere afgange

Torsdag 1. august 2024 kl: 12:35

Af: Redaktionen De nye shuttlebusser, der er bygget op hos Altas Auto på basis af Mercedes-Benz Sprinter-chassiser, blev leveret af John Uhrskov Jørgensen, der er salgskonsulent hos Hessel Bus.Egentligt skulle de to busser først være sendt ud at køre nogle dage efter, man da de var køreklar og behovet var der, fik de straks nummerplader på og sendt ud at køre samme dag.Busserne overtog driften fra de to ældre shuttlebusser, der kørte 3-4 km/l, hvor de selv kører 8-9 kilometer. De nye shuttlebusser er fuldstændigt ombygget for at imødekomme passagerernes behov. Det er lavgulvs-busser med en trinhøjde på 15 cm bygget med en rampe, der skal gøre det nemt for passagerne at stige ind med en bagage og store kufferter - samt for kørestolsbrugere at blive transporteret.Begge busser er med oliefyr, varme i rattet, el-radiatorer og varmepumper. Der er også klimaanlæg - ét til chaufføren og et til passagererne - som er oplagt både til meget kolde dage med sne og frost - og varme dage, hvor solen bager.De nye busser skal køre tæt på non-stop mellem parkeringspladserne og afgangs- og ankomstterminalerne. De rejsende i Billund Lufthavn vil komme til at mærke det i form af hyppigere afgange og mere komfort, og Billund Lufthavn kan se frem til nogle meget sjovere tal i forhold til brændstoføkonomien.Parkeringspladserne i Billund Lufthavn ejes af Apcoa Danmark, hvor med Peter Rossel er Regionschef.