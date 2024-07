EU's transportnetværk er blevet revideret

Fredag 26. juli 2024 kl: 08:00

Punkter fra den reviderede forordning:

Inden 2040 skal passagerjernbanelinier på TEN-T’s kerne- og udvidede kernenet understøtte tog, der kører med hastigheder på 160 km/t eller hurtigere

ERTMS vil blive udrullet på hele TEN-T-netværket som det eneste europæiske signalsystem, hvilket øger jernbanesikkerheden og effektiviteten. Nationale ældre 'klasse B' systemer vil blive udfaset, hvilket tilskynder industrien til at investere i ERTMS

Inden 2040 vil sikre og trygge parkeringsområder blive udviklet på kernenet- og udvidede kernenetveje med gennemsnitligt 150 kilometer mellem hver, hvilket sikrer sikkerhed og passende arbejdsvilkår for professionelle chauffører

Store lufthavne, der håndterer over 12 millioner passagerer årligt, skal være forbundet med langdistance-tog, hvilket forbedrer passagerforbindelserne og gør tog til et konkurrencedygtigt alternativ til indenrigsflyvninger

Antallet og kapaciteten af omladningsterminaler vil blive udvidet for at imødekomme nuværende og forventede trafikbehov. Det inkluderer kapacitet til 740 meter lange tog, fremme af skiftet til bæredygtige transportformer og styrkelse af Europas kombinerede transportsektor.

Alle 432 større byer langs TEN-T-netværket vil udvikle SUMP - Sustainable urban mobility planning and monitoring - for at fremme nul- og lavemissionsmobilitet

Den maritime sektor vil blive integreret med andre transportformer effektivt og bæredygtigt. Nærsøfartsruter vil blive opgraderet, nye ruter skabt, og maritime havne og deres baglandsforbindelser yderligere udviklet

Af: Redaktionen Den reviderede forordning omfatter incitamenter til at fremme mere bæredygtige transportformer, fremskridt med digitalisering og forbedring af multimodalitet - at kombinere forskellige transportformer i en enkelt rejse inden for det europæiske transportsystem. Forordningen omfatter også klimaudfordringer og militær mobilitet på TEN-T-netværket.Togrejsers hastighed:European Rail Traffic Management System (ERTMS):Sikker og tryg parkering:Lufthavnsforbindelser:Godsterminaler:Bæredygtige bymobilitetsplaner:Europæisk maritimt rum:Transportforbindelser med nabolande, herunder Ukraine, Moldova og de seks vestlige Balkanlande, vil blive forbedret gennem de nye europæiske transportkorridorerFor at sikre rettidig indarbejdelse af planerne - inden 2030 for kernenettet, 2040 for det udvidede kernenet og 2050 for det omfattende netværk - inkluderer den reviderede forordning forbedrede styringsforanstaltninger. Det gælder blandt andet gennemførelsesretsakter for centrale grænseoverskridende sektioner og specifikke nationale sektioner langs de ni europæiske transportkorridorer.Forbedret overensstemmelse mellem nationale transport- og investeringsplaner og TEN-T-mål skal sikre sammenhængende infrastruktur- og investeringsprioriteter.Interesserede kan se en detaljeret oversigt over TEN-T-netværket