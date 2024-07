Passagertallet steg med godt 16 procent

Mandag 15. juli 2024 kl: 10:04

Af: Redaktionen I første halvår rejste 960.354 passagerer med linie L1 mellem Aarhus og Grenaa via Lystrup, hvilket var en stigning på 15,6 procent. På linie L2 mellem Odder og Lystrup via Aarhus H og sygehuset i Skejby var passagertallet 2.274.56, hvilket var en stigning på 16,5 procent.- Det er virkelig gode nyheder, siger Michael Borre, der er administrerende direktør hos Aarhus Letbane.- Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre mulighederne for vores passagerer i form af kundeinformation, frekvens og stabilitet, og vi er glade for at arbejdet bærer frugt. Vi fortsætter selvfølgeligt dette arbejde, siger han videre.Den store tilslutning glæder også bestyrelsesleder Mie Krog.- Vi er utrolig glade for at se, at Letbanen vinder frem hos østjyderne, og glæder os over, at de også kan se de fordele, der er ved at komme nemt, hurtigt og bæredygtigt frem med Letbanen, siger hun og peger på, at man hos Aarhus Letbane havde forventet at passagertallet fortsat ville vokse på linie L1 på grund af ekstra afgange til Hornslet i myldretiden, der blev indført i august 2022.- Men at også L2 vækster betydeligt, er virkelig gode nyheder. Med den nye køreplan, hvor vi fra sommeren 2024 indsætter flere afgange udenfor myldretiden på både L1 og L2, er der udsigt til at stigningen vil fortsætte yderligere, siger Mie Krog.Som et led i at styrke mulighederne og fleksibiliteten for de mange passagerer, arbejder man hos Aarhus Letbanen på få flere letbanetog, som kan give endnu flere afgange til det stigende behov. Region Midtjylland har allerede tilkendegivet sin opbakning og i slutningen af sommeren forventes det, at Aarhus Letbanes anden ejer, Aarhus Kommune, tager sin beslutning.Hos Aarhus Letbane peger man på, at med de gode foreløbige tal for 2024 og forhåbentlig med opbakning til indkøb af nye tog, vil Letbanen være klar til at transportere endnu flere passagerer i fremtiden.