2.310 nye hestekræfter trækker nogle af læssene for vognmand på Midtsjælland

Mandag 8. juli 2024 kl: 07:00

Af: Redaktionen

Vognmanden fra Store Merløse har i dag ni biler. Egentlig var det meningen, at han skulle af med tre biler i vognparken, når de tre nye kom til, men den plan blev ændret, da der kom en del flere opgaver ind på entreprenørkørsel til vognmandsforretningen. Hans Ole Christensen er selv chauffør på en af firmaets biler, og det er også ham, der disponerer kørslen, mens hans hustru tager sig af det administrative.









- Og så har vi nogle dygtige chauffører, der er gode til at klare tingene selv og træffe de rigtige beslutninger. Det betyder jo alt, lyder det fra Hans Ole Christensen.









Hans Ole Christensen kører selv i en af firmaets seks 770’ere, og de tre nye er til tre af hans chauffører. De tre biler i vognparken, der ikke er 770’ere, er 650’ere. Og de er også gode, mener Hans Ole Christensen, der altid har kørt Scania. Han fik en 143’er i 1991 med 470 hk.









- Det var et hængertræk, og det kørte bare. Den blev senere skiftet ud med en Streamliner med 500 heste, og efter den fik jeg en 144’er med 530 heste, en 164’er og så gik vi over i en R620’er og da den nye generation kom, fik jeg en R730. Så jeg har altid fulgt godt med, siger Hans Ole Christensen.









Det er en bred vifte af kørsel, den sjællandske vognmandsforretning tager sig af. Entreprenørkørsel, jordkørsel, containerkørsel nordpå med 25 meter, containerkørsel sydpå med 18,75 meter, bly-skrot til Sverige og en smule korn- og foderstoffer.









For Hans Ole Christensen er der ikke anden lastbil end Scania. Det er King of The Road, det er fuld gas på hestekræfterne, og det er tre nye i vognparken. Og for Hans Ole Christensen er det lige så meget en hobby, som det er et arbejde. Det ses tydeligt på bilerne, at det Hans Ole Christensener en vognmand, der godt kan lide at bilerne har fået ”det der ekstra”. Og det der ekstra er plys og nappa, stafferinger og lamper og King of The Road-staferingen på skørterne.









- Det er en kongevogn. Derfor står det der. Det synes jeg godt, man kan tillade sig. Og jeg kan godt lide at gøre lidt ekstra ud af bilerne. Det er ”min ting”, siger Hans Ole Christensen.









Der er tegnet fuld reparations- og serviceaftale på de tre nye biler gennem Scania.









Bilerne er solgt af salgskonsulent Ernst Larsen og leveret fra Scania Sorø.









© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.