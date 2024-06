Svensk busproducent sætter sit danske salg på pause

Mandag 24. juni 2024 kl: 10:58

Af: Redaktionen - Det har ikke været en let beslutning, men vi har i ledelsen og bestyrelsen for Scania Danmark besluttet, at dette er det rigtige at gøre i den nuværende situation, siger Pär Landén, der er administrerende direktør i Scania Danmark A/S.Scania Danmark, der tidligere har været en af de større leverandører af bybusser, har gennem de seneste år først og fremmest solgt busser til turistbussegmentet, da Scania ikke har haft et modelprogram af elektriske busser, dr har kunnet matche de øvrige aktører på det danske marked.Scania Danmark A/S oplyser, at ...det er en kombination af markedssituationen, svigtende salg og produktmixet i Danmark, der blandt andet ligger til grund for den aktuelle beslutning om at sætte salget af busser i Danmark på pause".Scania Danmark A/S fremhæver, at selskabet vil overholde alle aftaler med de kunder, som har ordrer i gang, ligesom værkstederne står klar til at hjælpe og servicere eksisterende buskunder.Scania Danmark A/S oplyser videre, at det er ikke muligt at give en tidshorisont for, hvornår salget af busser på det danske marked vil blive genoptaget.