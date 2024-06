Sydvestjysk havn bliver medlem af international havneorganisation

Mandag 17. juni 2024 kl: 15:08

Klima og Energi, hvor IAPH støtter havnenes bestræbelser på at være førende inden for energiovergang. Det drejer sig primært om dekarbonisering, emissionsreduktioner og effektivisering af dataudveksling

Datasamarbejde, hvor organisationen fremmer samarbejde og deling af viden om data og teknologi mellem havne

Risiko og modstandsdygtighed, hvor organisationen arbejder med at minimere risici og styrke havnenes modstandsdygtighed over for udfordringer som akutte kriser og klimaforandringer

Af: Redaktionen Esbjerg Havn har meldt sig ind i organisationen for at styrke havnens position og fortsat bidrage til vækst og udvikling for både havnen og dens virksomheder. Både Esbjerg Havn, havnevirksomheder og markeder har udviklet sig betydeligt mod mere global handel over de seneste ti år og er i dag en integreret del af et globalt logistisk netværk.- Det er et naturligt skridt for os, og vi ser frem til at samarbejde med andre førende havne og dele vores erfaringer. Vi mener, at vi dermed yderligere kan udbygge Esbjerg Havns position, siger Dennis Jul Pedersen, der er havnedirektør i Esbjerg Havn.Medlemskabet skal være med til at underbygge havnens anseelse yderligere og forventes at bidrage til fortsat vækst og udvikling for både havnen og dens virksomheder.Organisationen fungerer som en ikke-statslig organisation (NGO) og repræsenterer omkring 177 havne og 147 havnerelaterede virksomheder fra 84 lande.IAPH repræsenterer havne og havnevirksomheders interesser på reguleringsniveau hos blandt andet International Maritime Organization (IMO), World Customs Organization og International Standards Organization.IAPH’s hovedaktiviteter fokuserer på tre søjler:De tre søjler understøtter havnenes bestræbelser på at være førende inden for de tre områder.Medlemshavnene er blandt de største og mest velansete i verden, og tæller blandt andet Esbjerg Havns nabohavne Helsinki, Göteborg, Hamborg, Antwerpen-Zeebrugge og Rotterdam, samt toneangivende oversøiske havne som Halifax, Los Angeles, Singapore og Mumbai.Esbjerg Havn ser flere fordele ved at være tilknyttet IAPH. Medlemskabet giver adgang til den fremmeste viden om den globale maritime udvikling, hvor især klima og miljø vil være et fokus for Esbjerg. Havnen får desuden direkte adgang til strategier og løsninger på pludselige forandringer i global transport i forbindelse med kriser og pludselige forandringer i natur- og klimaforhold.Samtidig fungerer IAPH som en platform for Esbjerg Havn til at markedsføre sig internationalt. Især inden for den grønne omstilling og fornybar energi har Esbjerg Havn noget at byde på.- Vi ser frem til at kunne trække på viden og erfaringer fra verdens førende havne, men vi mener også selv, at vi har noget at byde på, så vi kommer også til at deltage med vores input til blandt andet grøn omstilling og fornybar energi, siger Dennis Jul Pedersen.Esbjerg Havn forventer at deltage aktivt i debatter, arbejdsgrupper og konferencer gennem IAPH og dermed vil IAPH også være en platform for havnen til at markedsføre Esbjerg Havn, havnevirksomhederne på havnen og de aktiviteter, som havnen lægger rammer til.Interesserede kan finde en oversigt over medlemmerne af IAPH