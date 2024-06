17-liters dieselmotor har 780 heste i sig

Tirsdag 11. juni 2024 kl: 10:43

Tre effektniveauer



© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye 17-liters motor er også tilgængelig i den nye Volvo FH16 Aero, hvor den i kombination med det modellens aerodynamiske lastbilførerhus giver yderligere brændstofbesparelser.- Vores ingeniører har udviklet en motor, der kombinerer det højeste drejningsmoment og effektniveau der kan leveres i en europæisk lastbil med overlegen brændstofeffektivitet. Fakta taler for sig selv - højere drejningsmoment og motorydelse i kombination med betydelige brændstof- og CO2-reduktioner er et fantastisk resultat. Det betyder, at vores kunder kan udføre deres transportopgaver mere effektivt og med højere produktivitet, siger Jan Hjelmgren, der er Head of Product Management and Quality hos Volvo Trucks.Volvo Trucks' nye 17-liters Euro 6-motor leveres med tre forskellige effektniveauer - 600 hk, 700 hk og 780 hk. Momentniveauerne er øget til henholdsvis 3.000 Nm, 3.400 Nm og 3.800 Nm. Gearkasserne er blevet opdateret til at håndtere op til 3.800 Nm, og den interne gearkasseeffektivitet er blevet yderligere forbedret på versionerne på 3.000 Nm og 3.400 Nm.Certificeret til biobrændstof Den nye D17-motor er certificeret til at køre på ren HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) i alle effektklasser, og 700 hk-versionen er desuden certificeret til at køre på 100 procent biodiesel (B100).Volvo FH16 og FH16 Aero med den nye D17-motor vil kunne bestilles fra midten af 2024, og produktionen starter i anden halvdel af 2024.