Hirtshals Havn får ny bestyrelsesformand

Torsdag 6. juni 2024 kl: 11:07

Michael Lundgaard Thomsen er valgt som ny bestyrelsesformand for Hirtshals Havn.

© Copyright 2024 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen I samarbejde med direktionen i Hirtshals Havn og resten af bestyrelsen skal Michael Lundgaard Thomsen sikre en fortsat positiv udvikling i virksomheden, som i de seneste år har udviklet sig fra at beskæftige sig med traditionel havnedrift til at være en industriel platform, der arbejder med en række, projekter - eksempelvis udvidelse af havnen, produktion af vedvarende energi samt fangst, lagring og udskibning af CO2.- Hirtshals Havn gør det allerede rigtig godt og har en sund økonomi. Jeg er overbevist om, at havnen fortsat kommer til at spille en stor rolle inden for havnens eksisterende kerneområder, men også inden for produktion, lagring og udskibning af CO2, hvor jeg ser Hirtshals Havn som et helt centralt udskibningssted. Min vigtigste opgave er at sørge for, at vi har en strategi, der er robust - både økonomisk og i forhold til den grønne omstilling, siger Michael Lundgaard Thomsen.Da Aalborg Portland selv driver en havn i Aalborg og har terminaler i blandt andet København, Aarhus og Kolding, har han kendskab til havnedrift. Desuden blev Michael Lundgaard Thomsen i 2019 udnævnt til formand for klimapartnerskabet for energi-intensiv industri af den daværende S-regering. Dertil kommer, at han også har været formand for det regionale vækstteam for Nordjylland, hvor han var med til at pege på CCUS - fangst, lagring og anvendelse af CO2 - som omdrejningspunkt for det nordjyske erhvervsfyrtårn CO2Vision.- På baggrund af den erfaring jeg har, er det et spændende skridt for mig at være formand for Hirtshals Havn, som skal være et vigtigt knudepunkt for lagring og udskibning af CO2, siger Michael Lundgaard Thomsen og fortsætter:- Jeg mener, at Hirtshals Havn står i en gunstig position, og en af de vigtigste opgaver bliver at få etableret infrastruktur til transport og lagring af CO2, brint og gas.Michael Lundgaard Thomsen understreger, at der fortsat skal være et stort fokus på at skabe en positiv udvikling på de områder, som havnen har haft succes med gennem mange år.En stor kapacitet- Michael Lundgaard Thomsen har i mange år været en markant profil i erhvervslivet, og vi er sikre på, at han i kraft af sine erfaringer med strategier og ledelse samt indsigt i CCUS er den helt rigtige formand for Hirtshals Havn, siger næstformand i havnens bestyrelse, borgmester Søren Smalbro (V), og fortsætter:- Der er ingen tvivl om, at han på grund af sin omfattende erfaring og viden er en stor kapacitet, som kan bidrage meget positivt til den udvikling, vi allerede har sat i gang. Ikke mindst når det gælder vores samarbejde i regi af Greenport Scandinavia, hvor vi sammen med vores partnere har store ambitioner, når det gælder fangst, lagring og udskibning af CO2.CEO Per Holm Nørgaard fra Hirtshals Havn ser frem til at samarbejde med Michael Lundgaard Thomsen.- Hirtshals Havn er i rivende udvikling. Udover CCUS-projektet er vi blandt andet i dialog med virksomheder og konsortier om opstilling af nye vindmøller på havnen, og vi arbejder med planlægning af den kommende havneudvidelse, så vi har taget hul på mange nye initiativer, hvor vi helt sikkert får stor glæde af den ekspertise, som Michael Lundgaard Thomsen er i besiddelse af, siger Per Holm NørgaardMichael Lundgaard Thomsen afløser Anker Laden-Andersen, som i foråret meddelte, at han ønskede at stoppe som formand for havnen efter 14 år.